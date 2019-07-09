SPOR Trabzonspor, çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü
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SPOR Trabzonspor, çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürdüTolga SAĞLAM TRABZON (DHA) - Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde kamp çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, günü çift antrenmanla tamamladı.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 07:21 Kaynak: DHA
SPOR Trabzonspor
, çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü
Tolga SAĞLAM TRABZON (DHA
) - Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri
'nde kamp çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, günü çift antrenmanla tamamladı.
Teknik direktör Ünal Karaman
yönetiminde sabah antrenmanında kuvvet çalışmaları yapan bordo mavililer, 18.00'de başlayan günün ikinci antrenmanında ise pas çalışmalarının ardından dar alanda oyun oynadı.
Antrenmanda ülkelerinin milli takımlarında bulunan Caleb Ekuban
ve Obi Mikel'in yanı sıra izinli olan Yusuf Yazıcı
, Abdülkadir Ömür
, Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen
, Filip Novak ve Zargo Toure yer almadı. Tedavisine devam edilen Majid Hosseini ile Ogenyi Onazi ise takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdü.
Bordo mavililer, yarın yapacağı çalışmalarla hazırlıklarını sürdürecek.
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