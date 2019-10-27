Son Dakika Haberleri: Spor trabzonspor'da abdulkadir ile mikel, başakşehir maçı kadrosuna alınmadı
Son Dakika Güncel Spor trabzonspor'da abdulkadir ile mikel, başakşehir maçı kadrosuna alınmadı

Spor trabzonspor'da abdulkadir ile mikel, başakşehir maçı kadrosuna alınmadı

1 saat önce

SPOR Trabzonspor'da Abdulkadir ile Mikel, Başakşehir maçı kadrosuna alınmadıTolga SAĞLAMTRABZON, (DHA)- Trabzonspor, Süper Lig'in 9'uncu haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde yaptığı antrenmanla tamamladı.

SPOR Trabzonspor'da Abdulkadir ile Mikel, Başakşehir maçı kadrosuna alınmadı

Tolga SAĞLAMTRABZON, (DHA)- Trabzonspor, Süper Lig'in 9'uncu haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Abdülkadir Ömür ve Caleb Ekuban'ın yanı sıra sağ alt baldırında darbeye bağlı yoğun kanama ve ödem tespit edilen Abdulkadir Parmak ile sağ uyluk ön adalesinde gerilme problemi yaşayıp, bu nedenle bugün yapılan antrenmana katılmayan Obi Mikel, ağrılarının sürmesi nedeniyle Medipol Başakşehir maçı kadrosuna dahil edilmedi.

Bordo-mavililer, bugün saat 14.45'te İstanbul'a hareket edip, ardından da Medipol Başakşehir maçı için kampa girecek.

Spor trabzonspor'da abdulkadir ile mikel, başakşehir maçı kadrosuna alınmadı

Trabzonspor, Başakşehir, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 03:24 Kaynak: DHA
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