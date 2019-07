SPOR Trabzonspor'da Andjusic için imza töreni düzenlendi

SPOR Trabzonspor 'da Andjusic için imza töreni düzenlendiTolga SAĞLAM TRABZON ( DHA ) - Trabzonspor Kulübü, Mladost Doboj Kakanj takımından transfer ettiği Nemanja Andjusic ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri 'nde düzenlenen imza töreninde konuşan bordo mavili kulübün genel sekreteri Ömer Sağıroğlu, 'Kulübümüzün felsefesi ve yapılanması doğrultusunda genç oyunculara büyük önem veriyoruz. Nemanja Andjusic de bu oyunculardan bir tanesi. Umarım diğer genç oyuncularımızla birlikte en iyi şekilde mücadele edip Trabzonsporumuzun başarısı için çalışacaktır' dedi.ANDJUSIC BAŞARI İÇİN ELİMDEN GELEN HER ŞEYİ YAPACAĞIMNemanja Andjusic ise büyük bir kulübe ve büyük bir camiaya geldiğini belirterek, 'Burada olmaktan dolayı mutluyum. Trabzonspor'un başarısı için elimden gelen her şeyi yapacağım. Çok büyük bir taraftar kitlesi olduğunu da biliyorum. Onları mutlu etmek için elimden gelen her şeyi yapacağım' diye konuştu.FOTOĞRAFLI(Tür: Spor)