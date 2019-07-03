Son Dakika Haberleri: SPOR Trabzonspor'da Andjusic için imza töreni düzenlendi
Son Dakika Güncel Haber

SPOR Trabzonspor'da Andjusic için imza töreni düzenlendi

49 dakika önce

SPOR Trabzonspor'da Andjusic için imza töreni düzenlendiTolga SAĞLAM TRABZON (DHA) - Trabzonspor Kulübü, Mladost Doboj Kakanj takımından transfer ettiği Nemanja Andjusic ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

SPOR Trabzonspor'da Andjusic için imza töreni düzenlendi
Tolga SAĞLAM TRABZON (DHA) - Trabzonspor Kulübü, Mladost Doboj Kakanj takımından transfer ettiği Nemanja Andjusic ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde konuşan bordo mavili kulübün genel sekreteri Ömer Sağıroğlu, 'Kulübümüzün felsefesi ve yapılanması doğrultusunda genç oyunculara büyük önem veriyoruz. Nemanja Andjusic de bu oyunculardan bir tanesi. Umarım diğer genç oyuncularımızla birlikte en iyi şekilde mücadele edip Trabzonsporumuzun başarısı için çalışacaktır' dedi.
ANDJUSIC BAŞARI İÇİN ELİMDEN GELEN HER ŞEYİ YAPACAĞIM
Nemanja Andjusic ise büyük bir kulübe ve büyük bir camiaya geldiğini belirterek, 'Burada olmaktan dolayı mutluyum. Trabzonspor'un başarısı için elimden gelen her şeyi yapacağım. Çok büyük bir taraftar kitlesi olduğunu da biliyorum. Onları mutlu etmek için elimden gelen her şeyi yapacağım' diye konuştu.
FOTOĞRAFLI
(Tür: Spor)
SPOR Trabzonspor'da Andjusic için imza töreni düzenlendi
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 09:30 Kaynak: DHA
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri, Trabzonspor, Trabzon, DHA, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ağaçta mahsur kalan paraşütçüyü AFAD ekipleri kurtardı Kilimlerden kendi halı sahalarını yapan çocuklara müjde! Bakanlık devreye girdi Trabzonspor, Ahmet Canbaz'ı kadrosuna kattı Trabzonspor, Nemanja Andusic'i transfer etti!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.7.2019 22:20:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: SPOR Trabzonspor'da Andjusic için imza töreni düzenlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]