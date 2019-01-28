Spor Trabzonspor'da Ankaragücü Maçı Hazırlıkları Başladı

Trabzonspor'da Ankaragücü maçı hazırlıkları başladıTRABZON,(DHA)-Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında Cumartesi günü sahasında oynayacağı Ankaragücü maçı hazırlıklarına bugün 11.00'de yaptığı antrenmanla başladı.

Trabzonspor'da Ankaragücü maçı hazırlıkları başladı



TRABZON,(DHA)-



Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında Cumartesi günü sahasında oynayacağı Ankaragücü maçı hazırlıklarına bugün 11.00'de yaptığı antrenmanla başladı.



Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Demir Grup Sivasspor maçında forma giyen futbolcular rejenerasyon, diğer oyuncular ise telafi antrenmanı gerçekleştirdi. Sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Sosa, Onazi ile Pereira'nın yanı sıra ülkelerinin milli takımında yer alan Hosseini ile Amiri antrenmanda yer almadı.



Yarını izinli olarak geçirecek olan bordo-mavililer, hazırlıklarına Çarşamba günü devam edecek.

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