Son Dakika Haberleri: Spor Trabzonspor'da Ankaragücü Maçı Hazırlıkları Başladı

Spor Trabzonspor'da Ankaragücü Maçı Hazırlıkları Başladı

1 saat önce

Trabzonspor'da Ankaragücü maçı hazırlıkları başladıTRABZON,(DHA)-Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında Cumartesi günü sahasında oynayacağı Ankaragücü maçı hazırlıklarına bugün 11.00'de yaptığı antrenmanla başladı.

Spor Trabzonspor'da Ankaragücü Maçı Hazırlıkları Başladı, System.String[]
Trabzonspor'da Ankaragücü maçı hazırlıkları başladı

TRABZON,(DHA)-

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında Cumartesi günü sahasında oynayacağı Ankaragücü maçı hazırlıklarına bugün 11.00'de yaptığı antrenmanla başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Demir Grup Sivasspor maçında forma giyen futbolcular rejenerasyon, diğer oyuncular ise telafi antrenmanı gerçekleştirdi. Sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Sosa, Onazi ile Pereira'nın yanı sıra ülkelerinin milli takımında yer alan Hosseini ile Amiri antrenmanda yer almadı.

Yarını izinli olarak geçirecek olan bordo-mavililer, hazırlıklarına Çarşamba günü devam edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 05:44 Kaynak: DHA

DHA, Ankaragücü, Trabzonspor, Spor
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