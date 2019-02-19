Son Dakika Haberleri: Spor Trabzonspor'da Göztepe Maçı Hazırlıkları Moralsiz Başladı

Spor Trabzonspor'da Göztepe Maçı Hazırlıkları Moralsiz Başladı

25 dakika önce

Spor Trabzonspor'da Göztepe maçı hazırlıkları moralsiz başladıVIDEO YOKTolga SAĞLAMTRABZON, (DHA)-Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Spor Trabzonspor'da Göztepe maçı hazırlıkları moralsiz başladı

VIDEO YOK

Tolga SAĞLAMTRABZON, (DHA)-

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde saat 11.15'te başlayan antrenmanda pas çalışmalarının ardından yarı sahada çift kale maç oynandı. Antrenmana sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Onazi, Pereira, Amiri ile Abdülkadir Ömür katılmadı. Tedavisi tamamlanan Novak ise takımla çalışmalara başladı.

SOL BEKLER NOVAK ILE IBANEZ SAKATLANDI

Bu arada sol ayak parmağında yaşadığı sakatlığın ardından tedavisi tamamlanan ve bugün takımla birlikte çalışmalara başlayan sol bek oyuncusu Filip Novak, yarı sahada oynanan çift kale maç sırasında Rodallega ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Sağ ayağından sakatlık yaşayan Çek oyuncu, teknik direktör Ünal Karaman ile de bir süre konuştuktan sonra acı içinde antrenman sahasını terk etti. Ayrıca takımdaki bir diğer sol bek oyuncusu Luis Ibanez de ikili mücadele sonrası yaşadığı sakatlığın ardından antrenmanı yarıda bıraktı.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 01:13 Kaynak: DHA

DHA, Trabzonspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Lider Medipol Başakşehir, Antalyaspor'u 1-0 Mağlup Etti Süper Ligde 22. Hafta Tamamlandı! İşte Güncel Puan Durumu

Antalyasporlu Yekta Kurtuluş, Doukara'nın Pozisyonunda VAR'ın Devreye Girmemesine İsyan Etti İstanbul'da Yoğun Sis Nedeniyle Şehir Hatları Vapurlarının Tüm Seferleri İptal Edildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.2.2019 13:38:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Spor Trabzonspor'da Göztepe Maçı Hazırlıkları Moralsiz Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]