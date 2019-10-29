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Spor trabzonspor'da göztepe maçı hazırlıkları başladı

1 saat önce

Trabzonspor'da Göztepe maçı hazırlıkları başladıTolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)- Trabzonspor, Süper Lig'in 10'uncu haftasında sahasında oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor'da Göztepe maçı hazırlıkları başladı

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)- Trabzonspor, Süper Lig'in 10'uncu haftasında sahasında oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde saat 11.00'de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, oyuncular iki grup halinde çalıştı. Birinci gruptaki oyuncular rejenerasyon, ikinci gruptaki oyuncular ise telafi antrenmanı gerçekleştirdi. Sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Abdülkadir Ömür ve Ekuban'ın yanı sıra salonda çalıştığı belirtilen Mikel ile Abdulkadir Parmak, antrenmanda yer almadı. Uzun süredir tedavisi süren Onazi ise takımla çalıştı.

TÜRK BAYRAĞIYLA POZ VERDİLER

Antrenman öncesinde bordo-mavili futbolcular ile teknik ekip, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak Türk bayrağıyla birlikte fotoğraf çektirdi.

Yarını izinli geçirecek olan bordo-mavililer, Perşembe günü yapacağı antrenmanla Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Spor trabzonspor'da göztepe maçı hazırlıkları başladı

Trabzonspor, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 02:40 Kaynak: DHA
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