Spor Trabzonspor'da Hazırlıklar Sürüyor

Spor Trabzonspor'da hazırlıklar sürüyorMustafa AKIN ANTALYA (DHA) - Spor Toto Süper Lig'in ikinci devresine Antalya Belek'te hazırlanan Trabzonspor, kampın ikinci gününde basına açık antrenman gerçekleştirdi.

Spor Trabzonspor'da hazırlıklar sürüyor



Mustafa AKIN ANTALYA (DHA) - Spor Toto Süper Lig'in ikinci devresine Antalya Belek'te hazırlanan Trabzonspor, kampın ikinci gününde basına açık antrenman gerçekleştirdi.



Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde kamp yaptıkları otelin sahasında çalışmalarını sürdüren bordo mavili ekip idmana ısınma hareketleri ile başladı. Koşu ile devam eden idman pas çalışmaları ile devam etti. Bordo mavili ekip, idmanı taktik çalışmalar ile tamamladı.



Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Sosa çalışmalarını otelde sürdürürken, Zargo Toure takımdan ayrı saha kenarında bireysel çalışma gerçekleştirdi. Asya Şampiyonası'nda bulunan Vahid Amiri ile Majid Hosseini idmanda yer almadı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Kasımpaşa, Norveçli Orta Saha Oyuncusu Heintz'e İmzayı Attırdı

İntihara Kalkışan Çılgın Aşık, Kırgızistan'dan Sevgilisini İstedi

Akhisarspor'da Elvis Manu, Mazeretsiz Olarak Kampa Katılmadı

Gençlerbirliği'nde Oynayan Alper Uludağ'ın Mert Nobre Taklidi Futbolcuları Kırdı Geçirdi