Spor trabzonspor'da onazi ve kamil ahmet takımla çalıştı

Trabzonspor'da Onazi ve Kamil Ahmet takımla çalıştıTolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)- Trabzonspor, Süper Lig'in 4'üncü haftasında pazar günü sahasında oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Mehmet Ekici: İstenmediğim söylenmedi, bunları hak edecek ne yaptım?

Nihat Hatipoğlu'ndan merak edilen sorulara yanıt: Peygamberimiz'in cenazesi ve gömülmesi nasıl oldu?

Son Dakika: İş Bankası, konut kredisi faiz oranlarını indirdi

Eski milletvekili İbrahim Turan da AK Parti'den istifa etti