Son Dakika Haberleri: Spor Trabzonspor'da Sosa ve Toure İdmana Katılmadı

Spor Trabzonspor'da Sosa ve Toure İdmana Katılmadı

1 saat önce

Spor Trabzonspor'da Sosa ve Toure idmana katılmadıBordo-mavililer günün ilk idmanını yaptıMustafa AKIN - İbrahim ALİOĞLU BELEK,(ANTALYA) (DHA) -Spor Toto Süper Lig'in ikinci devresine Antalya Belek'te hazırlanan Trabzonspor, sabah saatlerinde günün ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

Spor Trabzonspor'da Sosa ve Toure İdmana Katılmadı, System.String[]
Spor Trabzonspor'da Sosa ve Toure idmana katılmadı

Bordo-mavililer günün ilk idmanını yaptı

Mustafa AKIN - İbrahim ALİOĞLU BELEK,(ANTALYA) (DHA) -

Spor Toto Süper Lig'in ikinci devresine Antalya Belek'te hazırlanan Trabzonspor, sabah saatlerinde günün ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde basına açık olarak kamp yaptıkları otelin sahasında çalışmalarını sürdüren bordo-mavili ekibin idmanı ısınma hareketleri ile başladı. Koşu ile devam eden antrenman, pas ve taktik çalışmalar ile tamamlandı.

Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Sosa ile dünkü idmanda takımdan ayrı saha kenarında çalışma gerçekleştiren Zagro Toure, sabah antrenmana katılmadı.

Öte yandan Asya Şampiyonası'nda bulunan Vahid Amiri ile Majid Hosseini de idmanda yer almadı.

HOLLANDA EKİBİ İLE HAZIRLIK MAÇI

Trabzonspor, Hollanda 1'inci Lig ekiplerinden ADO Den Haag ile hazırlık maçında karşılaşacak. 8 Ocak Salı günü kamp yaptıkları otelin sahasında oynanacak mücadele saat 1700'de başlayacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 12:02 Kaynak: DHA

DHA, Sabah, Kolo Toure, Trabzonspor, Spor
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