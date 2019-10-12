Spor trabzonspor'dan 'kurtarmak bizim kanımızda var' kampanyasına destek

Trabzonspor'dan 'Kurtarmak Bizim Kanımızda Var' kampanyasına destek

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)- Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, teknik direktör Ünal Karaman ile 5 futbolcu, Trabzon 15 Temmuz Hürriyet ve Şehitler Parkı'nda kurulan Kızılay Kan Merkezi'ne gelerek 'Kurtarmak Bizim Kanımızda Var' kampanyasına destek verdi.

Türk Kızılay, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Trabzonspor Kulübü'nün ortaklaşa geliştirdiği proje kapsamında '1967 adet kan bağışı yaparak 'Kurtarmak Bizim Kanımızda Var' diyoruz? sloganıyla yola çıkan bordo-mavililerde, genel sekreter Ömer Sağıroğlu, teknik direktör Ünal Karaman ile beraberindeki futbolcular Ivanildo Fernandes, Erce Kardeşler, Kamil Ahmet, Filip Novak ve Donis Avdijaj, Trabzon 15 Temmuz Hürriyet ve Şehitler Parkı'nda 'Kurtarmak Bizim Kanımızda Var' kampanyasına katıldı. Yoğun ilgiyle karşılaşan Ünal Karaman ve futbolcular; kampanyaya destek veren kişilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

KARAMAN: KULÜBÜMÜZÜN REHBERLİK ETMESİ BİZİ MUTLUE DİYOR

Ünal Karaman, yaptığı konuşmada, Kızılay'ın ihtiyacın olduğu her yerde bulunduğunu ifade ederek, 'Çok güzel bir hizmette bulunuyorlar. Bu bağlamda her ne kadar ihtiyaç duymasalar da kulübümüzün de rehberlik etmesi bizi mutlu ediyor. Ama Kızılay için söylenecek birçok şey olmasına rağmen acının olduğu, ihtiyaç duyulan her yerde milliyet fark etmeksizin insanlık adına çok önemli hizmet ediyorlar. İhtiyacın olduğu her yerde Kızılay var. Acıda, kan gerektiği anda, insanlık adına verilmesi gereken hangi eylem varsa oradalar. İyi ki de varlar. İyi ki de bizim Kızılay'ımız. Çünkü Türk'ün gerçek manadaki kan değerlerini, DNA'sını ve bunda barındırdığı hasletleri, vicdanı, merhameti bize ve dünyaya en yoğun şekilde hissettiren kuruluşumuz. Hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum' dedi.

SAĞIROĞLU: UMARIM KAN BAĞIŞI DAHA FAZLA ADEDE ULAŞIR

Genel sekreter Ömer Sağıroğlu ise 1967 ünite kan bağışı olarak başlattıkları kampanyanın daha fazla sayılara ulaşmasını temenni ettiklerini belirterek, 'Kızılay'a Trabzonspor olarak bir katkı yapabildiysek ne mutlu bize. Trabzonspor olarak 1967 ünite kan bağışı olarak başlatılan sloganımız inşallah çok daha fazla adede ulaşır. Şu dönemlerde çok ciddi şekilde ihtiyaç duyulan kan bağışı, dilerim tüm hızıyla devam eder. Bu konuda Kızılay'a çok teşekkür ediyorum' diye konuştu.

Kampanyanın yarın son bulacağı belirtilirken, birçok taraftar ve kişinin Trabzon 15 Temmuz Hürriyet ve Şehitler Parkı'nda kurulan Kızılay Kan Merkezi'ne gelerek kan bağışında bulunduğu kaydedildi.