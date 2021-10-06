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Trabzonspor evinde zorlanıyor - Son Dakika

Trabzonspor evinde zorlanıyor

06.10.2021 11:08
Trabzonspor evinde zorlanıyor, System.String[]

Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Trabzonspor evinde zorlanıyor.

Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Trabzonspor evinde zorlanıyor. Bordo-mavililer, dış sahada oynadığı 5 maçta 13 puan toplarken, evinde ise oynadığı 3 karşılaşmada 5 puan topladı. Sahasında zorlanan Karadeniz ekibi taraftar desteğine büyük ihtiyaç duyuyor.

Süper Lig'de Trabzonspor 18 puanla, lider Fenerbahçe'nin 1 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor. Bordo-mavililer, deplasmanda 22 maçlık yenilmezlik serisini sürdürürken, aynı başarıyı ise evinde yakalayamadı. Karadeniz ekibi evinde ise 9 maçtır yenilmiyor.

Trabzonspor, bu sezon oynadığı 8 maçta 5 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti. Bordo-mavililer söz konusu maçların 5'ni deplasman 3'nü ise evinde oynarken, deplasmanda 13 puan, evinde ise 5 puan topladı. Dış sahada daha başarılı bir performans ortaya koyan Karadeniz ekibi bu sezon ise yaklaşık 50 gündür evinde galibiyet tadamadı. Evinde en son Sivasspor'u 2-1 mağlup eden Trabzonspor, Galatasaray ile 2-2 ve Alanyaspor ile de 1-1 berabere kaldı.

TARAFTAR ORTALAMASI DÜŞTÜ

Trabzonspor'un maçlarını oynadığı Şenol Güneş Spor Kompleksi içinde yer alan Medical Park Stadyumu'nda taraftar ortalaması düştü. 41 bin 461 olan seyirci kapasiteli stadyuma pandemi kuralları gereği yarı yarıya seyirci alınıyor. 20 bin seyirci kapasitesi bulunan stadyumda taraftar ortalaması 6 ila 7 bin seviyesine düştü. Pandemi öncesinde ise Karadeniz temsilcisi sahasında oynadığı maçlarda taraftar ortalaması ise riski az olan maçlarda bile 30 bin taraftarın aşağısına düşmüyordu.

PROTOKOL TRİBÜN VE LOCALAR DOLDU

Süper Lig'de protokole en çok yer ayıran stadyumların başında ise Trabzonspor'un maçlarını oynadığı Medical Park Stadyumu geliyor. Stadyumdaki tribünlerin boş kalmasıyla birlikte protokol ve localardaki doluluk oranı ise dikkat çekiyor. 230 kişilik protokol tribünü ile Trabzonspor bu alanda ilk sırada yer alıyor. Diğer kulüplerde bu rakam oldukça düşük. 230 kişilik protokolün 50 koltuğu Trabzonspor, 20 koltuk ise Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) ait. Geri kalan koltukları ise Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı bulunan il müdürlükleri organize ediyor.

FENERBAHÇE MAÇINDA TRİBÜNLERDE YENİ BİR DÖNEM BAŞLAYACAK

Geçtiğimiz günlerde birleşme kararı alan Trabzonspor taraftar grupları ise ilk sınavını Fenerbahçe ile 17 Ekim'de oynanacak olan müsabakada verecek. Şampiyonluk yolunda taraftarının desteğine büyük bir ihtiyaç duyan Karadeniz ekibi, seyirci ortalamasının düştüğü bu dönemde, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Sağlık Kurulu tarafından alınan kararlar doğrultusunda, Sağlık Bakanlığı'nca belirlenen 'aşı takvimine' uyarak tribünlerin bordo-mavili renklere bürünmesini bekliyor.

ABDULLAH AVCI: "İYİ YOLDAYIZ. BİZE DESTEĞE DEVAM ETSİNLER"

Her maç sonrası taraftar desteğine dikkat çeken Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, hem içeride hem dışarıda taraftar desteğinin takıma büyük bir enerji verdiğini belirterek, "Taraftarlarımızı bizim bir parçamız. Onları mutlu etmek için çalışamaya, mücadele etmeye devam edeceğiz. Keyif veren sonuç odaklı takıma onların enerjisi büyük bir güç katacaktır" ifadelerini kullandı.

(Gökmen Şahin/İHA)

Trabzonspor evinde zorlanıyor
Trabzonspor evinde zorlanıyor
Trabzonspor evinde zorlanıyor
Trabzonspor evinde zorlanıyor
Trabzonspor evinde zorlanıyor

Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Fenerbahçe, Karadeniz, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Trabzonspor evinde zorlanıyor - Son Dakika


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