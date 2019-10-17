Spor trabzonspor, gaziantep fk maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdüTolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)- Trabzonspor, Süper Lig'in 8'inci haftasında Cumartesi günü sahasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 04:49 Kaynak: DHA
Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü
Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)- Trabzonspor, Süper Lig'in 8'inci haftasında Cumartesi günü sahasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde saat 11.00'de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi. Sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Abdülkadir Ömür, Ekuban ile Onazi antrenmanda yer almadı. Mikel ise takımdan ayrı çalıştı.
Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamlayacak.
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