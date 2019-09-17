Son Dakika Haberleri: Spor trabzonspor, getafe maçı için madrid'te
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Spor trabzonspor, getafe maçı için madrid'te

1 saat önce

SPOR Trabzonspor, Getafe maçı için Madrid'teTolga SAĞLAM MADRİD (DHA) - Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu ilk maçında 19 Eylül Perşembe günü deplasmanda İspanya ekibi Getafe ile oynayacağı karşılaşma için Madrid'e geldi.

SPOR Trabzonspor, Getafe maçı için Madrid'te

Tolga SAĞLAM MADRİD (DHA) - Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu ilk maçında 19 Eylül Perşembe günü deplasmanda İspanya ekibi Getafe ile oynayacağı karşılaşma için Madrid'e geldi.

Süper Lig'in 4'üncü haftasında Gençlerbirliği ile oynadığı maçın ardından ara vermeden Getafe maçı hazırlıklarına başlayan bordo mavililer, bugün özel uçakla Trabzon'dan İspanya'nın başkenti Madrid'e geldi. 4 saat 50 dakikalık yolculuğunun ardından Madrid Havalimanı'na ulaşan Trabzonspor kafilesi, daha sonra kendilerini bekleyen otobüsle Getafe'de konaklayacağı otele hareket etti.

Spor trabzonspor, getafe maçı için madrid'te

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Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 09:50 Kaynak: DHA
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