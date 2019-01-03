Son Dakika Haberleri: Spor Trabzonspor, İkinci Yarı Hazırlıklarına Antalya'da Başladı

Spor Trabzonspor, İkinci Yarı Hazırlıklarına Antalya'da Başladı

1 saat önce

Spor Trabzonspor, ikinci yarı hazırlıklarına Antalya'da başladıTolga SAĞLAM ANTALYA (DHA)- Trabzonspor, devre arası kamp çalışmalarına bugün 18.00'de yaptığı antrenmanla başladı.

Spor Trabzonspor, ikinci yarı hazırlıklarına Antalya'da başladı

Tolga SAĞLAM ANTALYA (DHA)- Trabzonspor, devre arası kamp çalışmalarına bugün 18.00'de yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Antalya Belek'te yapılan antrenmanda ısınmanın ardından toparlanma çalışması gerçekleştirildi. Kadro dışı bırakılan Onur ve Olcay, sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Onazi, ülkesinin milli takımıyla Asya Kupası'nda mücadele edecek Amiri ile Hosseini'nin yanı sıra bu gece takımın kampına katılmaları beklenen Toure, Pereira, Novak, Ibanez, Kucka, Nwakaeme, Rodallega, Ekuban ve Sosa antrenmanda yer almadı.

Bordo mavililer, hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 09:26 Kaynak: DHA

DHA, Trabzonspor, Antalya, Güncel
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