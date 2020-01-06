Spor trabzonspor, ikinci yarı hazırlıklarını antalya kampında sürdürdü - Son Dakika

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Spor trabzonspor, ikinci yarı hazırlıklarını antalya kampında sürdürdü
7 saat önce
SPOR Trabzonspor, ikinci yarı hazırlıklarını Antalya kampında sürdürdü. Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 07:42 Kaynak: DHA
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