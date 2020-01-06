Spor trabzonspor, ikinci yarı hazırlıklarını antalya kampında sürdürdü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Spor trabzonspor, ikinci yarı hazırlıklarını antalya kampında sürdürdü - Son Dakika

Spor trabzonspor, ikinci yarı hazırlıklarını antalya kampında sürdürdü

7 saat önce

SPOR Trabzonspor, ikinci yarı hazırlıklarını Antalya kampında sürdürdü.

SPOR Trabzonspor, ikinci yarı hazırlıklarını Antalya kampında sürdürdü

Spor trabzonspor, ikinci yarı hazırlıklarını antalya kampında sürdürdü

Trabzonspor, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 07:42 Kaynak: DHA
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