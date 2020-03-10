SPOR Trabzonspor kafilesi Malatya'ya geldi - Son Dakika
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SPOR Trabzonspor kafilesi Malatya'ya geldi

43 dakika önce

Trabzonspor kafilesi Malatya'ya geldiTaha AYHAN / MALATYA, (DHA) - Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle 11 Mart'a ertelenen Süper Lig'in 19'uncu hafta maçında, BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor, Malatya'ya geldi.

Trabzonspor kafilesi Malatya'ya geldi

Taha AYHAN/ MALATYA, (DHA) - Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle 11 Mart'a ertelenen Süper Lig'in 19'uncu hafta maçında, BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor, Malatya'ya geldi.

Trabzon'dan saat 14.30'da kalkan uçakla 15.30'da Malatya Havalimanı'na inen bordo-mavili kafileyi, taraftarlar karşıladı. Özellikle Ndiaye'ye ilgi gösteren taraftarlar, futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi, üzerlerindeki Trabzonspor formalarını oyunculara imzalattı. Taraftarlar ayrıca teknik direktör Hüseyin Çimşir'e çiçek verdi.

Havalimanından takım otobüsüyle ayrılan Trabzonspor kafilesi, mücadele öncesi kamp yapacağı otele geçti.

BtcTurk Yeni Malatyaspor - Trabzonspor karşılaşması, yarın saat 20.00'de Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak.

SPOR Trabzonspor kafilesi Malatya'ya geldi

Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, Trabzonspor, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 04:29 Kaynak: DHA
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