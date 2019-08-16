Son Dakika Haberleri: SPOR Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı
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SPOR Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı

1 saat önce

Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladıTolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)- UEFA Avrupa Ligi 3'üncü eleme turu rövanş maçında dün Sparta Prag ile karşılaşan ve 2-1'lik galibiyetle Play-Off turuna yükselen Trabzonspor, bugün, Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun ilk haftasında deplasmanda...

Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı
Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)- UEFA Avrupa Ligi 3'üncü eleme turu rövanş maçında dün Sparta Prag ile karşılaşan ve 2-1'lik galibiyetle Play-Off turuna yükselen Trabzonspor, bugün, Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun ilk haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde saat 10.30'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, bordo-mavili futbolcular taktiksel çalışma gerçekleştirdi. Antrenmanda kiralık olarak gönderilmesi planlanan ve kulüp bakan yeni transferlerden Andjusic yer almazken, Onazi ise takımdan ayrı çalıştı.
Bordo-mavililer, yarın yapacakları antrenmanla Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a hareket edecek.
Trabzonspor, Kasımpaşa, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 02:07 Kaynak: DHA
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