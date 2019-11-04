Son Dakika Haberleri: Spor trabzonspor, krasnodar maçı hazırlıklarına başladı
Son Dakika Güncel Spor trabzonspor, krasnodar maçı hazırlıklarına başladı

Spor trabzonspor, krasnodar maçı hazırlıklarına başladı

6 saat önce

Trabzonspor, Krasnodar maçı hazırlıklarına başladıTolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)- Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda 7 Kasım Perşembe günü deplasmanda oynayacağı Krasnodar maçının hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor, Krasnodar maçı hazırlıklarına başladı

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)- Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda 7 Kasım Perşembe günü deplasmanda oynayacağı Krasnodar maçının hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde saat 15.30'da yapılan antrenmanda toparlanma çalışmaları gerçekleştirildi. Sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Ekuban, Abdülkadir Ömür, Abdulkadir Parmak, Mikel ve Sturridge antrenmanda yer almadı.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Krasnodar maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Spor trabzonspor, krasnodar maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Krasnodar, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 06:33 Kaynak: DHA
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