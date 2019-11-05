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Son Dakika Güncel Spor trabzonspor, krasnodar maçı için taktik çalıştı

Spor trabzonspor, krasnodar maçı için taktik çalıştı

8 saat önce

Trabzonspor, Krasnodar maçı için taktik çalıştıTolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA) -Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu 4'üncü maçında perşembe günü deplasmanda oynayacağı Krasnodar maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, Krasnodar maçı için taktik çalıştı

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA) -

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu 4'üncü maçında perşembe günü deplasmanda oynayacağı Krasnodar maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde saat 11.00'de yapılan antrenmanda taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi. Sakatlıkları bulunan Ekuban, Abdülkadir Ömür ve Sturridge antrenmanda yer almadı. Tedavileri devam eden Mikel ile Abdulkadir Parmak takımdan ayrı özel program dahilinde çalışırken, Sosa da takımdan ayrı koşu yaptı.

Bordo-mavili ekip, yarın karşılaşma için Rusya'nın Krasnodar kentine hareket edecek ve 19.00'da Krasnodar Stadyumu'nda yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Spor trabzonspor, krasnodar maçı için taktik çalıştı

Trabzonspor, Krasnodar, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 01:38 Kaynak: DHA
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