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Spor trabzonspor, krasnodar maçının ardından yurda döndü

7 saat önce

SPOR Trabzonspor, Krasnodar maçının ardından yurda döndüVIDEO YOKTolga SAĞLAMTRABZON, (DHA)- Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu 4'üncü haftasında deplasmanda Rusya ekibi Krasnodar ile oynadığı maçın ardından Trabzon'a döndü.

SPOR Trabzonspor, Krasnodar maçının ardından yurda döndü

VIDEO YOK

Tolga SAĞLAMTRABZON, (DHA)- Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu 4'üncü haftasında deplasmanda Rusya ekibi Krasnodar ile oynadığı maçın ardından Trabzon'a döndü.

Saat 02.10'da Krasnodar'dan özel uçakla yola çıkan bordo-mavililer, 50 dakika süren yolculuğun ardından saat 03.00'te Trabzon'a ulaştı.

Trabzonspor, bugün yapacağı antrenmanla ara vermeden pazar günü ligde sahasında karşılaşacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına başlayacak.

Spor trabzonspor, krasnodar maçının ardından yurda döndü

Trabzonspor, Krasnodar, Trabzon, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 09:42 Kaynak: DHA
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