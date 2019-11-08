Spor trabzonspor, krasnodar maçının ardından yurda döndü
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SPOR Trabzonspor, Krasnodar maçının ardından yurda döndüVIDEO YOKTolga SAĞLAMTRABZON, (DHA)- Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu 4'üncü haftasında deplasmanda Rusya ekibi Krasnodar ile oynadığı maçın ardından Trabzon'a döndü.
Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 09:42 Kaynak: DHA
SPOR Trabzonspor, Krasnodar maçının ardından yurda döndü
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Tolga SAĞLAMTRABZON, (DHA)- Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu 4'üncü haftasında deplasmanda Rusya ekibi Krasnodar ile oynadığı maçın ardından Trabzon'a döndü.
Saat 02.10'da Krasnodar'dan özel uçakla yola çıkan bordo-mavililer, 50 dakika süren yolculuğun ardından saat 03.00'te Trabzon'a ulaştı.
Trabzonspor, bugün yapacağı antrenmanla ara vermeden pazar günü ligde sahasında karşılaşacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına başlayacak.
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