Spor Trabzonspor Kuvvet Çalıştı
31 dakika önce
Spor Trabzonspor kuvvet çalıştıTolga SAĞLAM/ANTALYA, (DHA) -Trabzonspor, Antalya'daki kamp çalışmalarını bugün saat 10.30'da yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Spor Trabzonspor
kuvvet çalıştı
Tolga SAĞLAM/ANTALYA, (DHA
) -
Trabzonspor, Antalya
'daki kamp çalışmalarını bugün saat 10.30'da yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik direktör Ünal Karaman
yönetiminde kamp yapılan otelin salonunda gruplar halinde gerçekleştirilen antrenmanda ısınmanın ardından kuvvet çalışması yapıldı. Yabancı oyuncuların tamamının belirtilen sürede takımın kampına dahil oldukları belirtilirken, sadece tedavisi devam eden Sosa'nın çalışmada yer almadığı belirtildi.
Bordo-mavililer, bugün saat 18.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 04:37 Kaynak: DHA
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