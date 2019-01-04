Son Dakika Haberleri: Spor Trabzonspor Kuvvet Çalıştı

Spor Trabzonspor Kuvvet Çalıştı

31 dakika önce

Spor Trabzonspor kuvvet çalıştıTolga SAĞLAM/ANTALYA, (DHA) -Trabzonspor, Antalya'daki kamp çalışmalarını bugün saat 10.30'da yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Spor Trabzonspor kuvvet çalıştı

Tolga SAĞLAM/ANTALYA, (DHA) -

Trabzonspor, Antalya'daki kamp çalışmalarını bugün saat 10.30'da yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde kamp yapılan otelin salonunda gruplar halinde gerçekleştirilen antrenmanda ısınmanın ardından kuvvet çalışması yapıldı. Yabancı oyuncuların tamamının belirtilen sürede takımın kampına dahil oldukları belirtilirken, sadece tedavisi devam eden Sosa'nın çalışmada yer almadığı belirtildi.

Bordo-mavililer, bugün saat 18.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 04:37 Kaynak: DHA

DHA, Antalya, Trabzonspor, Güncel
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