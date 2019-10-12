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Spor trabzonspor kuvvet çalıştı

3 dakika önce

Trabzonspor kuvvet çalıştıTRABZON, (DHA)-Trabzonspor, Süper Lig'in 8'inci haftasında oynayacağı Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor kuvvet çalıştı

TRABZON, (DHA)-

Trabzonspor, Süper Lig'in 8'inci haftasında oynayacağı Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde saat 10.00'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda kuvvet çalışmaları gerçekleştirildi. Sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Ekuban ve Abdülkadir Ömür'ün yanı sıra ülkelerinin milli takımlarında bulunan Sörloth, Hüseyin, Uğurcan, Arda, Abdulkadir Parmak ve Abdurrahim Dursun antrenmanda yer almadı.

Bordo-mavililer, bu akşam basına ve taraftarlara kapalı olarak gerçekleştireceği ikinci antrenmanla Gaziantep FK maçı hazırlıklarına devam edecek.

Spor trabzonspor kuvvet çalıştı

Trabzonspor, Gaziantep, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 12:26 Kaynak: DHA
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