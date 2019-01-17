Son Dakika Haberleri: Spor Trabzonspor, Medipol Başakşehir Maçı Hazırlıklarına Başladı

Spor Trabzonspor, Medipol Başakşehir Maçı Hazırlıklarına Başladı

1 saat önce

Spor Trabzonspor, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladıTolga SAĞLAM TRABZON,(DHA)-Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında oynayacağı Medipol Başakşehirspor maçının hazırlıklarına bugün 11.00'de yaptığı antrenmanla başladı.

Spor Trabzonspor, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

Tolga SAĞLAM TRABZON,(DHA)-

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında oynayacağı Medipol Başakşehirspor maçının hazırlıklarına bugün 11.00'de yaptığı antrenmanla başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetimindeki antrenmanda Balıkesirspor Baltok karşılaşmasında ilk 11'de forma giyen futbolcular rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise telafi antrenmanı gerçekleştirdi. Antrenmana sakatlıkları bulunan Onazi ile Sosa, ülkelerinin milli takımında yer alan Amiri ile Hosseini katılmadı. Nwakaeme ise takımdan ayrı çalıştı. Bu arada teknik direktör Ünal Karaman da saha ortasında bir süre Nwakaeme ile sohbet etti.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı çalışmayla Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına devam edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 05:01 Kaynak: DHA

DHA, Trabzonspor, Başakşehir, Spor
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