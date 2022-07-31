SPOR Trabzonspor, Süper Kupa ile kente geldi - Son Dakika
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SPOR Trabzonspor, Süper Kupa ile kente geldi

31.07.2022 18:13
SPOR Trabzonspor, Süper Kupa ile kente geldi

SPOR Trabzonspor, Süper Kupa ile kente geldiSelay SAYKAL / TRABZON, (DHA) -Trabzonspor, 3'üncü kez kazandığı Süper Kupa'yla birlikte Trabzon'a döndü.

SPOR Trabzonspor, Süper Kupa ile kente geldi

Selay SAYKAL/ TRABZON, (DHA) -Trabzonspor, 3'üncü kez kazandığı Süper Kupa'yla birlikte Trabzon'a döndü. Bordo mavili taraftarlar, şampiyon takımlarını sevinç gösterileriyle karşıladı.

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'un İstanbul'da Demir Grup Sivasspor'u 4-0 yenerek yeni sezonu Süper Kupa'ya uzanarak açtı. Maçın ardından konakladıkları otelde dinlenen bordo mavili oyuncular, bugün saat 15.00'te özel uçakla İstanbul'dan yola çıktı. Saat 16.20'de Trabzon'a ulaşan bordo mavili takım ve yönetim kurulu üyelerini, havalimanı çıkışında taraftarlar karşıladı. Havalimanından Süper Kupa'yla çıkan Vitor Hugo, sevgi gösterisinde bulunan taraftarlarca alkışlandı.

Takıma izin veren teknik direktör Abdullah Avcı ile bazı oyuncular İstanbul'da kalarak kafileyle birlikte gelmedi. (DHA)

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel SPOR Trabzonspor, Süper Kupa ile kente geldi - Son Dakika

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