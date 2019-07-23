Son Dakika Haberleri: SPOR Trabzonspor'un Avusturya kampında tempo arttı
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SPOR Trabzonspor'un Avusturya kampında tempo arttı

1 saat önce

Trabzonspor'un Avusturya kampında tempo arttıTolga SAĞLAM/LINZ (Avusturya), (DHA)- Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Linz şehrinde yaptığı ikinci etap kamp çalışmaları ile sürdürüyor.

Trabzonspor'un Avusturya kampında tempo arttı
Tolga SAĞLAM/LINZ (Avusturya), (DHA)- Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Linz şehrinde yaptığı ikinci etap kamp çalışmaları ile sürdürüyor.
Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde sabah yapılan antrenmana sakatlığı bulunan Majid Hosseini katılmadı. İki grup şeklinde yapılan antrenmanda Haladas maçında oynayan futbolcular kısa süreli yenilenme antrenmanın ardından otele geçerek dinlendi. Diğer futbolcular ise 5'er kişilik 4 grup halinde dar alanda çift kale maç oynadı. Temponun oldukça yükseldiği bu antrenman sırasında, birçok oyuncu, dinlenme için verilen aralarda saha kenarına kendilerine zor attı. Yüksek tempoda geçen antrenmanın ardından futbolcular hemen otele geçerek dinlenmeye başladı.
Bordo-mavililer, bu akşam yapacağı antrenmanla Avusturya'daki kamp çalışmalarına devam edecek.
SPOR Trabzonspor'un Avusturya kampında tempo arttı
Trabzonspor, Avusturya, Linz, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 03:34 Kaynak: DHA
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