SPOR Trabzonspor'un şampiyonluk coşkusu Bodrum'da sokaklara taştı - Son Dakika
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SPOR Trabzonspor'un şampiyonluk coşkusu Bodrum'da sokaklara taştı

01.05.2022 11:04

Trabzonspor'un şampiyonluk coşkusu Bodrum'da sokaklara taştıFırat AKAY / BODRUM (Muğla), (DHA) - Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 Sezonu'nun şampiyonu Trabzonspor olurken, bordo-mavili taraftarlar Muğla'nın Bodrum ilçesinde 38 yıl aradan sonra gelen şampiyonluğu doyasıya yaşarken, kutlama yaptı.

Trabzonspor'un şampiyonluk coşkusu Bodrum'da sokaklara taştı

Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla), (DHA) - Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 Sezonu'nun şampiyonu Trabzonspor olurken, bordo-mavili taraftarlar Muğla'nın Bodrum ilçesinde 38 yıl aradan sonra gelen şampiyonluğu doyasıya yaşarken, kutlama yaptı.

Trabzonspor'un 38 yıl aradan sonra gelen şampiyonluğu Bodrum'da coşkuyla kutlandı. Taraftarlar maçı Konacık Mahallesi'nde birlikte izledikten sonra maç bitiminde cadde ve sokaklar şölen havasına döndü. Onlarca araç konvoy yaparak kent meydanına hareket etti. Konvoy sırasında taraftarlar Trabzonspor bayrağı ile meşaleler yakıp tezahürat attı. Bodrum Kent meydanında toplanan yüzlerce kişi kolbastı oynadı, meşaleler eşliğinde konvoya katılan araçları salladı.

SPOR Trabzonspor'un şampiyonluk coşkusu Bodrum'da sokaklara taştı
SPOR Trabzonspor'un şampiyonluk coşkusu Bodrum'da sokaklara taştı
SPOR Trabzonspor'un şampiyonluk coşkusu Bodrum'da sokaklara taştı
SPOR Trabzonspor'un şampiyonluk coşkusu Bodrum'da sokaklara taştı

YORUMLAR
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Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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