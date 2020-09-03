SPOR Trabzonsporlu Anders Trondsen Gelmeden önce tüm takımı tanıyordum - Son Dakika

SPOR Trabzonsporlu Anders Trondsen Gelmeden önce tüm takımı tanıyordum

Trabzonsporlu Anders Trondsen: Gelmeden önce tüm takımı tanıyordumTRABZON, (DHA) - Trabzonspor'un yeni transferlerinden Norveçli Anders Trondsen, vatandaşı Alexander Sörloth sayesinde gelmeden önce tüm takımı tanıma fırsatı bulduğunu söyledi.

Trabzonsporlu Anders Trondsen: Gelmeden önce tüm takımı tanıyordum

TRABZON, (DHA) - Trabzonspor'un yeni transferlerinden Norveçli Anders Trondsen, vatandaşı Alexander Sörloth sayesinde gelmeden önce tüm takımı tanıma fırsatı bulduğunu söyledi.

Bordo-mavililerin Rosenborg'dan kadrosuna kattığı Anders Trondsen, kulübün medya merkezine açıklamalarda bulundu. 25 yaşındaki orta saha, çok iyi bir oyuncu grubu olduklarını belirterek, "Alışma sürecim gayet iyi gidiyor, fiziken de iyi durumda olduğumu söyleyebilirim. Takım arkadaşlarım beni gayet iyi karşıladılar. Burada olmaktan dolayı çok mutlu hissediyorum. Burada bir arkadaşınızın olması sizin hayatınızı mutlaka kolaylaştırıyor. Sörloth ile beraber 15- 16 ve 21 yaş altı takımlarında hep beraberdik. Hatta beraber oynadığımız takımların hepsinde neredeyse oda arkadaşıydık. Böyle birinin sizden daha önce burada olması sizin hayatınızı daha da kolaylaştırıyor. Gün geçtikçe diğer takım arkadaşlarımı daha iyi tanıma fırsatı buluyorum. Gerçekten harika bir oyuncu grubuna sahibiz. Tüm takım arkadaşlarımla birlikte iyi bir yolda gittiğimizi söyleyebilirim. Hepsine bana gösterdikleri yardımlardan dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

"SÖRLOTH İLE HER GÜN KONUŞTUK"

Transferinden önce Trabzonspor hakkında Sörloth'tan her gün bilgi aldığını anlatan Trondsen, "Transfer sürecim çok hızlı gelişti. Rosenborg'da son maçımı yaklaşık iki hafta önce oynamıştım. Koronavirüs nedeniyle biraz gecikmeler yaşandı ama sonra Trabzon'a gelerek sağlık testlerinden geçtim. Aslında 4-5 gün gecikmeli de Trabzon'a gelebilirdim ama bunu istemedim. Çünkü Trabzonspor'un çok önemli bir fırsat olduğunu ve hemen buraya dahil olmam gerektiğini düşündüm. O dönemde neredeyse her gün görüntülü olarak Sörloth ile görüşüyorduk. Hatta Sörloth ile o kadar çok şeyi konuştuk ki neredeyse gelmeden önce takımı tamamen tanıyordum. Sörloth olmasa da Trabzonspor'a gelebilirdim çünkü ne kadar büyük bir takım olduğunu görüyorum. Trabzonspor'a gelmek benim kararımdı ama tabii ki transfer sürecimde neredeyse her gün Sörloth ile konuşarak Trabzonspor hakkında bilgi edindim" diye konuştu.

"SÖRLOTH'UN PERFORMANSI TAM BİLİNMİYOR"

Anders Trondsen, Sörloth'un performansının ülkesinde tam olarak bilinmediğini kaydetti. Trondsen, "Norveç'teki TV yayınları nedeniyle Türk futbolunu takip edebilmek açıkçası biraz zor oluyor. Bazı maçların tamamen yayınlanmadığını düşündüğünüzde Sörloth'un performansı Norveç'te tam olarak bilinmiyor diyebilirim. Ancak ben kendisinin buradaki tüm maçlarını takip ettim. Kendi özgüvenini kazandığında üst düzey bir performans gösteriyor. Ben de aynı şekilde performans gösterirsem, ben de çok mutlu olurum" ifadelerini kullandı.

"TRABZON İLE TRONDHEIM BENZİYOR"

Trabzon'da hiç yabancılık çekmediğini vurgulayan Anders Trondsen, "Trabzon aslında Norveç'te yaşadığım Trondhem şehri ile benzer özellikler gösteriyor. İkisi de küçük şehirler. Pandemi dolayısıyla çok fazla dışarı çıkma ve şehri tanıma fırsatı bulamadım. Ancak Sörloth ile konuştuğumuzda özellikle deniz kenarında çok güzel restoranlar olduğunu ve gidilebilecek pek çok yer olduğunu söyledi. Umarım pandemi bittikten sonra şehri daha çok gezme ve tanıma fırsatı bulacağım" dedi.

"ÇOK İYİ BİR OYUNCU GRUBUMUZ VAR"

Takım hakkında değerlendirmelerde bulunan Trondsen, "Takıma ilk baktığımda gerçekten zeki oyunculardan kurulu bir ekip olduğumuzu görüyorum. Böyle oyuncularla oynamak her zaman daha kolaydır. Ne yapmaları, nerede olmaları gerektiğini bilen oyuncularla oynamak her zaman işinizi kolaylaştırır. Bu kadar akıllı ve çabuk düşünebilen oyuncuların takımınızda olması alışma sürecindeki bir oyuncu için de çok önemlidir. Seviye Norveç'te alışık olduğumdan daha üstte bir seviye. Geldiğimde kalitenin çok yüksek olduğunu gördüm. Takımımızın iyi ve kaliteli bir takım olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"GOL KATKISI DA SAĞLAYACAĞIM"

Oyun stiliyle ilgili bilgi veren futbolcu, şunları söyledi:

"Sörloth'un da bahsettiği gibi iyi bir sol ayağım olduğunu düşünüyorum. Topa sahip olmayı seven, topla oynamayı ve pas yapmayı seven bir oyun tarzım var. Orta sahada hızlı bir oyuncu olduğumu söyleyebilirim. Bazen de kayarak müdahaleleri yapmayı seven bir oyun tarzım var. Şut atma fırsatı bulduğumda takımımıza skor anlamında da pek çok katkıda bulunabileceğimi düşünüyorum. Tabii ki bunları hep birlikte göreceğiz."

"LİGE ADAPTASYONUM KOLAY OLACAK"

Norveç ve Türk futbolunu karşılaştıran Anders Trondsen, şöyle devam etti:

"Norveç Ligi de aslında fiziksel özelliklerin öne çıktığı bir lig. Türkiye ligine baktığımda sürekli öne arkaya doğru ve çabuk oynanan, kontratakların ve hızlı atakların çok olduğu bir lig yapısı olduğunu gördüm. Buradaki arkadaşlarımızla konuştuğumuzda onlar da benzer şeyler söylediler. Yüksek tempolu ve kaliteli oyuncuların bulunduğu bir lig olduğunu biliyorum. Tabii ki düşündüğümüzde Norveç'teki ligle Türkiye ligini karşılaştırdığımızda burada temponun daha yüksek olduğunu ve daha kaliteli oyuncular olduğunu söyleyebiliriz. Ben rakibin temposuna, rakibin kalitesine ve rakibin yapabileceklerine ayak uydurabilen bir oyuncuyum. Dolayısıyla lige adaptasyonumun da kolay olacağını düşünüyorum."

"TARAFTARLARIMIZIN ÖNÜNE ÇIKMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

Bordo-mavili taraftarlardan çok olumlu dönüşler aldığını aktaran Trondsen, "Taraftarlarımızla karşılaştığımda muhteşem reaksiyonlar alıyorum. Özellikle sosyal medya üzerinden çok fazla mesaj aldım, belki birçoğuna cevap da veremedim. Beni burada ne kadar iyi karşıladıklarını ne kadar güzel şeyler düşündüklerini her mesajlarında ve her karşılaşmamızda görebiliyorum. Herkesten, tüm takım arkadaşlarımdan ne kadar büyük bir taraftar kitlemizin olduğunu duydum. Bunu zaten biliyordum ancak ne yazık ki pandemi nedeniyle onlarla birlikte olamıyoruz, onların önünde oynayamıyoruz. Umuyorum ki kısa süre içinde bu pandemi süreci biter. Taraftarımızın önünde oynayacağımız maçları dört gözle bekliyorum" diyerek sözlerini noktaladı.

YARIN RİZESPOR İLE HAZIRLIK MAÇI OYNANACAK

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Trabzonspor, teknik direktör Eddie Newton yönetiminde saat 10.30'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki idmanda taktiksel çalışma yaptı. Bordo-mavililer yarın 17.00'de Çaykur Rizespor ile oynayacağı müsabakayla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.

SPOR Trabzonsporlu Anders Trondsen Gelmeden önce tüm takımı tanıyordum

Trabzonspor, Norveç, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 14:00 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Trabzonsporlu Anders Trondsen Gelmeden önce tüm takımı tanıyordum - Son Dakika

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