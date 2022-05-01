SPOR Trabzonsporlu taraftarlar Kızılay'a akın etti - Son Dakika
Üye Girişi

SPOR Trabzonsporlu taraftarlar Kızılay'a akın etti

01.05.2022 02:21

Trabzonsporlu taraftarlar Kızılay'a akın ettiŞifanur SANSAR - Ferhat EKİNCİ / ANKARA, (DHA) - Ankara'da, Trabzonsporlu taraftarlar bir araya gelerek şampiyonluğu kutladı.

Trabzonsporlu taraftarlar Kızılay'a akın etti

Şifanur SANSAR - Ferhat EKİNCİ/ ANKARA, (DHA) - Ankara'da, Trabzonsporlu taraftarlar bir araya gelerek şampiyonluğu kutladı.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 35'inci haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, bitime 3 hafta kala 2021-2022 Sezonu şampiyonluğunu ilan etti. Yüzlerce bordo-mavili taraftarlar, Ankara Kızılay Meydanı'ndaki Güvenpark'ta bir araya gelerek şampiyonluğu kutladı. Taraftarlar Kızılay Meydanı'nı doldururken, araç sürücüleri de korna çalarak şampiyonluk coşkusuna katıldı. Dakikalarca tezahürat eden taraftarlar, havai fişekler patlatarak horon çekip, kolbastı oynadı.

SPOR Trabzonsporlu taraftarlar Kızılay'a akın etti
SPOR Trabzonsporlu taraftarlar Kızılay'a akın etti
SPOR Trabzonsporlu taraftarlar Kızılay'a akın etti
SPOR Trabzonsporlu taraftarlar Kızılay'a akın etti

YORUMLAR
500
Trabzonspor taraftarları şampiyonluğu kutladı Trabzonspor taraftarları şampiyonluğu kutladı Ahmet Ağaoğlu: Temennim, gelecek sezon ligde güçlü rakiplerle mücadele etmek Ahmet Ağaoğlu: Temennim, gelecek sezon ligde güçlü rakiplerle mücadele etmek Trabzonsporlu futbolcular hem röportaj verdi, hem eğlendi, hem de şampiyonluğu kutladı Trabzonsporlu futbolcular hem röportaj verdi, hem eğlendi, hem de şampiyonluğu kutladı

Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Kızılay, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Trabzonsporlu taraftarlar Kızılay'a akın etti - Son Dakika


Son Dakika
00:51 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kiev'de Zelenski'le görüştü
00:50 Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamasında bir taraftar, Berat Özdemir'in şortunu indirdi
00:35 Antalyaspor, Trabzonspor maçından sonra açıkladı: Futbolcularımızı dövdüler
00:21 İmamoğlu'nun, Trabzonspor için paylaştığı tebrik görselindeki detay gündem oldu
00:14 Fenerbahçeliler, Bağdat Caddesi'nde şampiyonluğu kutlayan Trabzonluları taşladı
00:05 Canlı yayında Abdullah Avcı ve muhabir ne yapacağını şaşırdı!
23:42 Hadise ve Mehmet Dinçerler, davetlileri görüntü almamaları için tek tek uyarmışlar
23:29 Hadise ve sevgilisi Mehmet Dinçerler Çırağan'da evlendi!
23:27 Bağdat Caddesi'nde Fenerbahçe ile Trabzonspor taraftarı birbirine girdi
23:12 Trabzonspor'un şampiyonluğunun ardından Fenerbahçe'den olay çağrı: Savcılar göreve
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2022 02:43:04. #1.12#
SON DAKİKA: SPOR Trabzonsporlu taraftarlar Kızılay'a akın etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement