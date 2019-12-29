Spor trabzonsporlu taraftarlar ünal karaman'a destek için tesislerde - Son Dakika

SPOR Trabzonsporlu taraftarlar Ünal Karaman 'a destek için tesislerde

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Trabzonspor, Ünal Karaman ile yollarını ayırdı

Trabzonspor'da taraftarlar Ünal Karaman için tesislere akın etti!

İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'ndan Ünal Karaman'a destek: Yapacak çok işi var