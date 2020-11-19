Spor turizminde pandemi sonrası rekor beklentisi - Son Dakika

Spor turizminde pandemi sonrası rekor beklentisi

19.11.2020 13:37
Spor turizminde pandemi sonrası rekor beklentisi, System.String[]

Devre arası kamp döneminin korona virüsün seyrine bağlı olduğunu belirten Spor Turizmi Birliği Derneği Başkanı Recep Şamil Yaşacan, takımların ve kendilerinin hazır olduğunu, güzel bir kamp dönemi geçirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Devre arası kamp döneminin korona virüsün seyrine bağlı olduğunu belirten Spor Turizmi Birliği Derneği Başkanı Recep Şamil Yaşacan, takımların ve kendilerinin hazır olduğunu, güzel bir kamp dönemi geçirmeyi hedeflediklerini söyledi. Rezervasyonların da iyi olduğunu kaydeden Yaşacan, "Ön rezervasyonlarımız çok iyi. Kamp dönemi öncesi pandeminin önüne geçilirse rekor kırarız" dedi.

Spor Turizmi Birliği Derneği Başkanı Recep Şamil Yaşacan, ocak, şubat ve mart aylarında yapılması planlanan kamp dönemi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kamp döneminin, korona virüsün seyrine bağlı olduğunu belirten Yaşacan, vaka sayılarında artış yaşanmaz ve pandemi önlenebilirse güzel bir kamp dönemi geçireceklerini dile getirdi. Her sene olduğu gibi, bu sene de kamp dönemi için hazır olduklarını vurgulayan Yaşacan, "Biz her şeyimizi hazırladık. Kamp dönemi gayet güzel olacak. Ama tabi korona virüs tedbirleri artarsa otomatik olarak kamp döneminde pek de bir şey olamayacak" dedi.

"Takımlar hazır"

Takımların da kamp dönemi için Antalya'ya gelmeye hazır olduklarını belirten Şamil Yaşacan, "Takımlarımız da şu anda gelmek için hazır. Ama önemli olan bu korona virüs dönemini nasıl atlatacağımız. Takımlar ve bizler hazırız. Korona virüs dönemi düzelsin, eski günlerimize döneceğiz. Geçen seneyi de aslında kötü geçirdik. Yaz kamplarını da kötü geçirdik. Bolu'da, Erzurum'da maalesef sezon durgun geçti. 'Oldu olacak, geldi gelecek' diye sezon geçti" diye konuştu.

"Rezervasyonlar çok iyi"

Şu an için kamp dönemi rezervasyonlarının çok iyi olduğuna dikkat çeken Yaşacan, "Ön rezervasyonlarımız çok iyi. Ama eğer pandemi devam ederse kimse gelmez. Takımlar ön rezervasyonlarını yaptırdılar, tabi herhangi bir ücret ödemediler. Pandemi önlenirse kamp döneminde rekor kırarız. Bu sene Avrupa'dan takım yok. Şu anda Avrupa'dan herhangi bir rezervasyon da yok. Avrupa'dan soran oluyor ama pandemi dolayısıyla rezervasyon yaptırmadılar. Macaristan, Romanya, Bulgaristan, Yugoslavya, Rusya, Ukrayna, Beyaz Rusya, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan'dan takımlar gelecek. Türk takımlarına pandemi dolayısıyla lig arası vermediler. 5- 6 gün gelebilirler mi bilemiyorum ama genel olarak gelemiyorlar" ifadelerini kullandı. Pandeminin spor turizmini olumsuz yönde etkilediğini kaydeden Başkan Yaşacan, "Pandemi ne kadar yükselişe geçerse, bizde o kadar kötü duruma düşüyoruz. Bir an evvel vatandaşlarımız alınan kararlara, kurallara uyması gerekiyor. Bir-iki hafta ülkede kimsenin dışarıya çıkmaması lazım. Ancak bu sayede pandeminin önüne geçebiliriz" dedi.

"Spor turizmine önem verilsin, dağlara 'Türkiye' yazmaya gerek yok"

Spor turizminin, ülke tanıtımı için faydalı olduğuna dikkat çeken Yaşacan, "Spor turizmine sadece gelir olarak bakılmamalı. Çok büyük ve kaliteli bir tanıtımdır. Hem kışın oteller kapanmıyor. İnsanlar işinden gücünden olmuyor, hem de ülke ve şehrin tanıtımına katkı sağlıyor. Sadece bir futbolcunun milyonlarca takipçisi, seveni var. Sosyal medya hesaplarından Antalya paylaşımlı gönderileri de birer tanıtımdır. Spor turizmi paradan ziyade, tanıtım için çok iyidir. Futbol turizminin en büyük faydası tanıtımdadır. Bunun gelirine öyle bakmak lazım. Hem kışın oteller kapanmıyor insanlar işinden gücünden olmuyor. Hem de ülkeye katkı sağlıyor. Sadece bir futbolcunun milyonlarca takipçisi var. Paradan ziyade tanıtım için çok iyidir. Spor turizmine önem verilsin dağlara taşlara 'Türkiye' yazmaya gerek yok. Spor turizmi iyi bir tanıtımdır. Bunu kullanmak lazım" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Spor turizminde pandemi sonrası rekor beklentisi
Spor turizminde pandemi sonrası rekor beklentisi
Spor turizminde pandemi sonrası rekor beklentisi
Spor turizminde pandemi sonrası rekor beklentisi

Koronavirüs, Turizmi, Antalya, Avrupa, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Spor turizminde pandemi sonrası rekor beklentisi - Son Dakika Spor


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