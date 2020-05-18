SPOR Türk futbolu 19 Mayıs'ı DHA aracılığıyla kutladı - Son Dakika

Türk futbolu 19 Mayıs'ı DHA aracılığıyla kutladı

- Arda Turan: Bayramımız kutlu olsun

- Yusuf Erdoğan: Büyük bir gurur ve onurla kutluyoruz

-Taylan Antalyalı: Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyorum

-Umut Nayir: Bayramımız kutlu olsun

-Gökhan İnler: Gençler hem kitap okuyun hem spor yapın; iyi bayramlar

- Ali Palabıyık: Bugün 19 Mayıs, en mutlu gün

-Berat Ayberk Özdemir: 19 Mayıs Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük umudunun inanca dönüştüğü gündür

- Güray Vural: Bayramımız kutlu olsun

- Berke Özer: Tüm Türkiye'nin bayramı kutlu olsun

İSTANBUL, (DHA) - Türk futbolunun önemli isimlerinden Arda Turan'dan FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık'a, Göztepeli futbolcu Soner Aydoğdu'dan Kasımpaşalı futbolcu Yusuf Erdoğan'a, kariyerinde önemli başarılar elde etmiş, Medipol Başakşehir'in tecrübeli oyuncusu Gökhan İnler'den Gençlerbirliği'nin genç yıldızı Berat Ayberk Özdemir'e, Galatasaray'ın genç orta sahası Taylan Antalyalı'dan Gaziantep FK'nın tecrübeli ismi Güray Vural'a, Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Mehmet Umut Nayir'dan Fenerbahçe'nin genç kalecisi Berke Özer'e kadar birçok önemli isim 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajlarını Demirören Haber Ajansı (DHA) aracılığıyla iletti.

ARDA TURAN: BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN

Türk futbolunun en önemli isimlerinden Arda Turan da 19 Mayıs mesajını DHA aracılığıyla verdi. Turan, '19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun' dedi.

SONER AYDOĞDU'DAN KIZLARIYLA 19 MAYIS MESAJI

Göztepe'nin tecrübeli orta sahası Soner Aydoğdu da kızlarıyla birlikte 19 Mayıs'ı kutlarken, '19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun' diye konuştu.

YUSUF ERDOĞAN: BÜYÜK BİR GURUR VE ONURLA KUTLUYORUZ

Kasımpaşa'nın yıldız oyuncusu Yusuf Erdoğan, 19 Mayıs'ın büyük bir gururla kutlandığını dile getirirken, '19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı büyük bir gurur ve onurla kutluyoruz. Başta Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşlarını saygı ve özlemle anıyoruz. Herkese iyi bayramlar' şeklinde konuştu.

TAYLAN ANTALYALI: MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'Ü SAYGIYLA ANIYORUM

Galatasaray'ın genç yıldızı Taylan Antalyalı da Ulu Önder Atatürk'ü saygıyla andığını vurgularken, '19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Kurtuluş Savaşı'nın ilk adımı olan bu özel günde Mustafa Kemal Atatürk'ü ve cefakar Türk milletini bir kez daha saygıyla anıyorum. Bayramın kutlu olsun' dedi.

UMUT NAYİR: BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN

Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Mehmet Umut Nayir ise 'Geleceğimizin teminatı gençlerimiz 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Atatürk'ün açtığı yolda zeki, çevik, ahlaklı sporcular ve insanlar olarak yetişip geleceğimize ışık tutabilmeniz dileğiyle' ifadelerini kullandı.

GÖKHAN İNLER: GENÇLER HEM KİTAP OKUYUN, HEM SPOR YAPIN; İYİ BAYRAMLAR

Medipol Başakşehir'in tecrübeli oyuncusu Gökhan İnler de 19 Mayıs mesajını DHA aracılığıyla verdi. İnler, 'Gençler, hem kitap okuyun hem de spor yapın. Bu ülkenin yarınları sizlersiniz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun, iyi bayramlar' diye konuştu.

BERAT ÖZDEMİR: 19 MAYIS TÜRK MİLLETİNİN BAĞIMSIZLIK VE ÖZGÜRLÜK UMUDUNUN İNANCA DÖNÜŞTÜĞÜ GÜNDÜR

Gençlerbirliği'nin genç orta saha oyuncusu Berat Ayberk Özdemir, '19 Mayıs Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük umudunun inanca dönüştüğü gündür. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun' dedi.

ALİ PALABIYIK: BUGÜN 19 MAYIS, EN MUTLU GÜN

Evinin bahçesinde antrenmanlarını sürdüren hakem Ali Palabıyık da eşi Eda ve çocukları Ege, Efe ve Alp ile birlikte 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı. FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, DHA'ya özel kutlama mesajında şunları söyledi: 'Bugün 19 Mayıs, en mutlu gün. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.'

GÜRAY VURAL: BAYRAMIMIZ KULTU OLSUN

Gaziantep Futbol Kulübü'nün tecrübeli orta saha oyuncusu Güray Vural, 19 Mayıs için şu mesajı verdi: '19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.'

BERKE ÖZER: TÜM TÜRKİYE'NİN BAYRAMI KUTLU OLSUN

Fenerbahçe'nin Belçika ekibi Westerlo'ya kiraladığı genç kaleci Berke Özer de, 'Önce 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun, sonrasında da sağlıklı bir şekilde Ramazan Bayramımızı kutlamayı umut ediyorum. Evde kaldığımız sürece her şey çok güzel olacak. Tüm Türkiye'nin bayramı kutlu olsun' dedi.