SPOR Türk futbolu 19 Mayıs'ı DHA aracılığıyla kutladı - Son Dakika

SPOR Türk futbolu 19 Mayıs'ı DHA aracılığıyla kutladı

Türk futbolu 19 Mayıs'ı DHA aracılığıyla kutladı-Arda Turan: Bayramımız kutlu olsun-Yusuf Erdoğan: Büyük bir gurur ve onurla kutluyoruz-Taylan Antalyalı: Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyorum-Umut Nayir: Bayramımız kutlu olsun-Gökhan İnler: Gençler hem kitap okuyun hem spor yapın;

Türk futbolu 19 MayısDHA aracılığıyla kutladı

- Arda Turan: Bayramımız kutlu olsun

- Yusuf Erdoğan: Büyük bir gurur ve onurla kutluyoruz

-Taylan Antalyalı: Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyorum

-Umut Nayir: Bayramımız kutlu olsun

-Gökhan İnler: Gençler hem kitap okuyun hem spor yapın; iyi bayramlar

- Ali Palabıyık: Bugün 19 Mayıs, en mutlu gün

-Berat Ayberk Özdemir: 19 Mayıs Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük umudunun inanca dönüştüğü gündür

- Güray Vural: Bayramımız kutlu olsun

- Berke Özer: Tüm Türkiye'nin bayramı kutlu olsun

İSTANBUL, (DHA) - Türk futbolunun önemli isimlerinden Arda Turan'dan FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık'a, Göztepeli futbolcu Soner Aydoğdu'dan Kasımpaşalı futbolcu Yusuf Erdoğan'a, kariyerinde önemli başarılar elde etmiş, Medipol Başakşehir'in tecrübeli oyuncusu Gökhan İnler'den Gençlerbirliği'nin genç yıldızı Berat Ayberk Özdemir'e, Galatasaray'ın genç orta sahası Taylan Antalyalı'dan Gaziantep FK'nın tecrübeli ismi Güray Vural'a, Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Mehmet Umut Nayir'dan Fenerbahçe'nin genç kalecisi Berke Özer'e kadar birçok önemli isim 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajlarını Demirören Haber Ajansı (DHA) aracılığıyla iletti.

ARDA TURAN: BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN

Türk futbolunun en önemli isimlerinden Arda Turan da 19 Mayıs mesajını DHA aracılığıyla verdi. Turan, '19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun' dedi.

SONER AYDOĞDU'DAN KIZLARIYLA 19 MAYIS MESAJI

Göztepe'nin tecrübeli orta sahası Soner Aydoğdu da kızlarıyla birlikte 19 Mayıs'ı kutlarken, '19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun' diye konuştu.

YUSUF ERDOĞAN: BÜYÜK BİR GURUR VE ONURLA KUTLUYORUZ

Kasımpaşa'nın yıldız oyuncusu Yusuf Erdoğan, 19 Mayıs'ın büyük bir gururla kutlandığını dile getirirken, '19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı büyük bir gurur ve onurla kutluyoruz. Başta Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşlarını saygı ve özlemle anıyoruz. Herkese iyi bayramlar' şeklinde konuştu.

TAYLAN ANTALYALI: MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'Ü SAYGIYLA ANIYORUM

Galatasaray'ın genç yıldızı Taylan Antalyalı da Ulu Önder Atatürk'ü saygıyla andığını vurgularken, '19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Kurtuluş Savaşı'nın ilk adımı olan bu özel günde Mustafa Kemal Atatürk'ü ve cefakar Türk milletini bir kez daha saygıyla anıyorum. Bayramın kutlu olsun' dedi.

UMUT NAYİR: BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN

Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Mehmet Umut Nayir ise 'Geleceğimizin teminatı gençlerimiz 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Atatürk'ün açtığı yolda zeki, çevik, ahlaklı sporcular ve insanlar olarak yetişip geleceğimize ışık tutabilmeniz dileğiyle' ifadelerini kullandı.

GÖKHAN İNLER: GENÇLER HEM KİTAP OKUYUN, HEM SPOR YAPIN; İYİ BAYRAMLAR

Medipol Başakşehir'in tecrübeli oyuncusu Gökhan İnler de 19 Mayıs mesajını DHA aracılığıyla verdi. İnler, 'Gençler, hem kitap okuyun hem de spor yapın. Bu ülkenin yarınları sizlersiniz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun, iyi bayramlar' diye konuştu.

BERAT ÖZDEMİR: 19 MAYIS TÜRK MİLLETİNİN BAĞIMSIZLIK VE ÖZGÜRLÜK UMUDUNUN İNANCA DÖNÜŞTÜĞÜ GÜNDÜR

Gençlerbirliği'nin genç orta saha oyuncusu Berat Ayberk Özdemir, '19 Mayıs Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük umudunun inanca dönüştüğü gündür. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun' dedi.

ALİ PALABIYIK: BUGÜN 19 MAYIS, EN MUTLU GÜN

Evinin bahçesinde antrenmanlarını sürdüren hakem Ali Palabıyık da eşi Eda ve çocukları Ege, Efe ve Alp ile birlikte 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı. FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, DHA'ya özel kutlama mesajında şunları söyledi: 'Bugün 19 Mayıs, en mutlu gün. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.'

GÜRAY VURAL: BAYRAMIMIZ KULTU OLSUN

Gaziantep Futbol Kulübü'nün tecrübeli orta saha oyuncusu Güray Vural, 19 Mayıs için şu mesajı verdi: '19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.'

BERKE ÖZER: TÜM TÜRKİYE'NİN BAYRAMI KUTLU OLSUN

Fenerbahçe'nin Belçika ekibi Westerlo'ya kiraladığı genç kaleci Berke Özer de, 'Önce 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun, sonrasında da sağlıklı bir şekilde Ramazan Bayramımızı kutlamayı umut ediyorum. Evde kaldığımız sürece her şey çok güzel olacak. Tüm Türkiye'nin bayramı kutlu olsun' dedi.

SPOR Türk futbolu 19 Mayıs'ı DHA aracılığıyla kutladı

Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.05.2020 11:10 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Türk futbolu 19 Mayıs'ı DHA aracılığıyla kutladı - Son Dakika

Son Dakika

Eşcinsel olduğunu söyleyen fenomen Murat Övüç'ün kadın sevgilisinin bebek düşürdüğü ortaya çıktı Tatil sezonunu açan Şeyma Subaşı, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı Rahatsızlığı nedeniyle bebek sahibi olamayacağını söyleyen Larissa Gacemer'e eşinden destek: Sen bana yetersin Ünlü oyuncunun doğallığıyla büyülediği teras pozlarına beğeni yağdı Selin Ciğerci, "Çocuğum olmuyor" diyen model Larissa Gacemer'e destek oldu Hazal Kaya'dan Larissa Gacemer'e destek: "Beni böyle kabul etti" demen çok dokundu bana Hande Ataizi'nin 1 ay önce söylediği "Kenan İmirzalıoğlu'nu yetenekli bulmuyorum" sözleri gündem oldu Lerzan Mutlu, ayaklarını görmek için para teklif eden hayranına sert çıktı Filtre kullanıp göz rengini değiştiren Serenay Sarıkaya'dan güldüren benzetme: Ankara kedisi Survivor'da adaların bu hafta birleşeceğini söyleyen Acun Ilıcalı: Yeni bir dönem başlıyor 59 yaşındaki Hakan Peker görücü usulü evliliğe yeşil ışık yaktı: Koronavirüs testi yapılırsa flört edebiliriz Model Kaia Gerber, Instagram'da bikinili pozunu paylaşarak kolunu kırdığını söyledi Uzun süre sonra canlı yayına katılan Mehmet Ali Erbil, sevenlerine çağrı yaptı: Evde kalın "Hepimiz balonuz" diyen Hatice'den havuz başında mini şortlu poz! Yasemin'den karantina paylaşımı! Makyajsız pozuyla mest etti
Brezilyalı TikTok fenomeni çene cerrahıyla evlendikten sonra bambaşka bir görünüme kavuştu Brezilyalı TikTok fenomeni çene cerrahıyla evlendikten sonra bambaşka bir görünüme kavuştu         
17:59
Görevden uzaklaştırılan HDP'li Yaşar Akkuş, Görevden uzaklaştırılan HDP'li Yaşar Akkuş, "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı         
17:41
Koronayı atlatan yıldız futbolcu zor günlerini anlattı: Ciğerlerim patlayacak gibiydi Koronayı atlatan yıldız futbolcu zor günlerini anlattı: Ciğerlerim patlayacak gibiydi         
17:40
Ekonomistler Merkez Bankası'ndan ortalama 50 baz puan faiz indirimi bekliyor Ekonomistler Merkez Bankası'ndan ortalama 50 baz puan faiz indirimi bekliyor         
17:30
Son Dakika: Kars'da çatışma: 3 terörist öldürüldü, 1 askerimiz şehit oldu Son Dakika: Kars'da çatışma: 3 terörist öldürüldü, 1 askerimiz şehit oldu         
17:22
Yasağı ve uyarıları hiçe sayıp toplu iftara giden 13 kişiye koronavirüs bulaştı Yasağı ve uyarıları hiçe sayıp toplu iftara giden 13 kişiye koronavirüs bulaştı         
17:14
ABD'de 18 Mayıs'ta koronavirüs salgını nedeniyle 854 kişi hayatını kaybetti ABD'de 18 Mayıs'ta koronavirüs salgını nedeniyle 854 kişi hayatını kaybetti         
17:12
ABD'de insanlar üzerinde denenen koronavirüs aşılarının ilk sonuçları başarılı ABD'de insanlar üzerinde denenen koronavirüs aşılarının ilk sonuçları başarılı         
17:03
Altının kilogramı 388 bin 300 liraya yükseldi Altının kilogramı 388 bin 300 liraya yükseldi         
17:02
Bayern Münihli Robert Lewandowski, ligde 4 gol daha atarsa kendi rekorunu kıracak Bayern Münihli Robert Lewandowski, ligde 4 gol daha atarsa kendi rekorunu kıracak         
16:58
Oxford Üniversitesi'nin koronavirüs aşısı Eylül'e kadar 30 milyon doz üretilebilir Oxford Üniversitesi'nin koronavirüs aşısı Eylül'e kadar 30 milyon doz üretilebilir         
16:57
Alanya'da Rus turist çırılçıplak havuza girdi Alanya'da Rus turist çırılçıplak havuza girdi         
16:52
Selin Ciğerci, Selin Ciğerci, "Çocuğum olmuyor" diyen model Larissa Gacemer'e destek oldu         
16:47
Son Dakika: Benzine 13, motorine ise 8 kuruş zam geldi Son Dakika: Benzine 13, motorine ise 8 kuruş zam geldi         
16:38
Pastanelerin bayram öncesi siparişleri koronavirüs nedeniyle düştü Pastanelerin bayram öncesi siparişleri koronavirüs nedeniyle düştü         
16:23
Havacılık devi Emirates 30 bin kişiyi işten çıkaracak Havacılık devi Emirates 30 bin kişiyi işten çıkaracak         
16:15
Mide kanaması nedeniyle ameliyata alınan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in operasyonu başarılı geçti Mide kanaması nedeniyle ameliyata alınan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in operasyonu başarılı geçti         
16:15
Tatil sezonunu açan Şeyma Subaşı, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı Tatil sezonunu açan Şeyma Subaşı, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı         
16:08
Uzun süre sonra canlı yayına katılan Mehmet Ali Erbil, sevenlerine çağrı yaptı: Evde kalın Uzun süre sonra canlı yayına katılan Mehmet Ali Erbil, sevenlerine çağrı yaptı: Evde kalın         
15:59
İYİ Parti'den aday olan Emre Kınay, aylar sonra itiraf etti: Milliyetçileri kapıdan almam dedim, Akşener kabul etti İYİ Parti'den aday olan Emre Kınay, aylar sonra itiraf etti: Milliyetçileri kapıdan almam dedim, Akşener kabul etti         
15:44
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı! Gözler, sokağa çıkma yasağı için Erdoğan'a çevrildi Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı! Gözler, sokağa çıkma yasağı için Erdoğan'a çevrildi         
15:42
Hakkari'den kahreden şehit haberi! 7 günlük yaşam savaşını kaybetti Hakkari'den kahreden şehit haberi! 7 günlük yaşam savaşını kaybetti         
15:30
İskoçya Federasyonu Premier Ligi tescil etti, Celtic şampiyon oldu İskoçya Federasyonu Premier Ligi tescil etti, Celtic şampiyon oldu         
15:26
Site bahçesinde yeni doğmuş bir bebeğin cansız bedeni bulundu Site bahçesinde yeni doğmuş bir bebeğin cansız bedeni bulundu         
15:24
ÇAYKUR, yaş çay alımına yarın başlıyor ÇAYKUR, yaş çay alımına yarın başlıyor         
15:23
Model Kaia Gerber, Instagram'da bikinili pozunu paylaşarak kolunu kırdığını söyledi Model Kaia Gerber, Instagram'da bikinili pozunu paylaşarak kolunu kırdığını söyledi         
15:22
Eşiyle aralarındaki buzları eriten Dusco Tosic, kesenin ağzını açtı Eşiyle aralarındaki buzları eriten Dusco Tosic, kesenin ağzını açtı         
15:16
Eşcinsel olduğunu söyleyen fenomen Murat Övüç'ün kadın sevgilisinin bebek düşürdüğü ortaya çıktı Eşcinsel olduğunu söyleyen fenomen Murat Övüç'ün kadın sevgilisinin bebek düşürdüğü ortaya çıktı         
15:08
İstifa eden Tümamiral Cihat Yaycı: İstifam Cumhurbaşkanımıza tepki değildir İstifa eden Tümamiral Cihat Yaycı: İstifam Cumhurbaşkanımıza tepki değildir         
15:02
Maskesiz sokağa çıkılamayan il sayısı 26'ya yükseldi Maskesiz sokağa çıkılamayan il sayısı 26'ya yükseldi         
15:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2020 18:07:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: SPOR Türk futbolu 19 Mayıs'ı DHA aracılığıyla kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]