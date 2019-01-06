Spor Türk İşçilerin Kurduğu Futbol Takımı, Fransa Kupası'ndan Elendi
24 dakika önce
Spor Türk işçilerin kurduğu futbol takımı, Fransa Kupası'ndan elendi(Tür: Spor)
Spor Türk işçilerin kurduğu futbol takımı, Fransa
Kupası'ndan elendi
(Tür: Spor)
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 10:33 Kaynak: DHA
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