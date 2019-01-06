Son Dakika Haberleri: Spor Türk İşçilerin Kurduğu Futbol Takımı, Fransa Kupası'ndan Elendi

Spor Türk İşçilerin Kurduğu Futbol Takımı, Fransa Kupası'ndan Elendi

24 dakika önce

Spor Türk işçilerin kurduğu futbol takımı, Fransa Kupası'ndan elendi(Tür: Spor)

Spor Türk işçilerin kurduğu futbol takımı, Fransa Kupası'ndan elendi

(Tür: Spor)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 10:33 Kaynak: DHA

İşçi, Fransa, Futbol, Güncel
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