Spor türk sporu, milli spor politikası çalıştayı'nda konuşuldu - Son Dakika

SPOR Türk Sporu, Milli Spor Politikası Çalıştayı'nda konuşuldu

Osman BAKIR İSTANBUL, (DHA) ?

Milli Spor Politikası Çalıştayı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Başakşehir Belediyesi ve Marmara Üniversitesi işbirliğiyle 32 spor federasyonunun katılımıyla gerçekleşti. Marmara Üniversitesi Anadolu Yerleşikesi'nde yapılan çalıştayda Milli Mücadelenin 100'ncü yılında Türk sporu ve politikaları ele alındı.

Milli Spor Politikası gerçekleştirilen çalıştayda masaya yatırıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Başakşehir Belediyesi ve Marmara Üniversitesi ile 32 spor federasyonun katılımıyla gerçekleştirilen çalıştayda 'Spor Kültürü, Spor Yönetimi ve Eğitimi, Spor ve Yerel Yönetimler, Spor ve Medya, Spor Yönetimi ve Federasyonlar ve Spor Yönetimi ve Bilişim' komisyonlarında Türk sporunun vizyonuna ilişkin fikirler konuşuldu. Çalıştaya, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, protokol üyeleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

HALİS YUNUS ERSÖZ SPOR TOPLUM TABANINA YAYILMALI

Çalıştayın açılışında konuşan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz, sporun toplum tabanına yayılması gerektiğini söyledi. Sporu paydaşlarıyla birlikte ele alınca olumlu sonuçlar elde edileceğini de belirten Bakan Yardımcısı Ersöz, Kendi içimizde Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki uzmanlarımız ve yöneticilerimiz mutlaka akademiyle, mutlaka sahanın temsilcileriyle, mutlaka üniversitelerle bir arada olmalı. Onların bilgilerinden yararlanmalı, yol göstericiliğinden istifade etmeli ve biz bunu alanı tüm paydaşlarımızla birlikte yönetiyor olmalıyız. Gerek gençlik alanı, gerekse spor alanı paydaşlarıyla birlikte yönetildiğinde bir takım olumlu sonuçların alınabileceği bir alan. Gençlik dediğimizde Avrupa'nın en genç nüfusa sahip ülkesiyiz. Spor dediğimizde yediden yetmiş yediye, bir anlamda beşikten mezara spor diyoruz. Bu alanın bütününde bakanlık olarak bir anlamda planlayan, finanse eden, denetleyen pozisyonu, bir anlamda da paydaşlarıyla, federasyonlarla ve kulüplerle birlikte ve özellikle yerel yönetimlerle birlikte çalışan ve politikaların hayata geçirilmesinde yol almayı hedefleyen bir yaklaşımı da benimsiyoruz dedi.

İLK HEDEFİMİZ SPORCU TOPLUM YETİŞTİRMEK

Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz, Bakanlık olarak iki hedefleri olduğunu söyledi. İlk hedeflerinin spor kültürünü yaygınlaştırarak sporcu toplum haline gelmemiz gerektiğini belirtti. Sporun kişisel gelişimde çok önemli olduğunu söyleyen Bakan Yardımcısı Ersöz, Öncelikle bizim yapmak istediğimiz, spor kültürünü yaygınlaştırmak, sporu tabana yaymak ve her yaştan insanın daha fazla spor yaptığı bir Türkiye hedefine ulaşmak. Bu spor tarafında birinci hedefimiz. Spor her şey. Spor sağlık, zindelik, fiziksel ve ruhsal gelişimin anahtarı. Sağlıklı bir birey olmanın temel üç unsuru var. Fiziksel gelişim, ruhsal gelişim ve sosyal gelişim. Bu üçü açısından da sporun yeri oldukça büyük. Gençlerle ilgili politikalar oluşturacaksanız içinde mutlaka spor olmalı. O yüzden gençlik merkezlerinin içine spor salonları koyuyoruz ifadelerini kullandı.

ULUSLARARASI ALANDA BAŞARILAR SAĞLAMALIYIZ

Bakanlık olarak ikinci hedeflerinin de uluslararası alanda başarı sağlamak olduğunu da söyleyen Genç ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz, İkinci hedefimizde elit sporcu yetiştirip, ülkemizi uluslararası müsabakalarda daha başarılı hale getirmek. Önemli bir husus. Yetenek taraması, milli sporculara burs verilmesi, elit sporcular için spor eğitim merkezlerinin kurulmuş olması ve vakıf üniversiteleriyle yaptığımız milli sporculara burs verilmesi anlaşması olmak üzere dört tane unsur var. Gerçekten de elit sporcu konusunda bir takım problemler yaşıyoruz. Kapsamlı bir politika ortaya koymak durumundayız dedi.

YASİN KARTOĞLU GENÇLERLE İLETİŞİM KURMALIYIZ

Çalıştayın açılışında konuşan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, genç bireylerle iletişimlerinin iyi olması, onların anlaşılabilirliğini artırdığını söyledi. Böyle çalıştaylar yaparak gençlerle iletişimlerinin arttığını söyleyen Başkan Kartoğlu, Bizler, geçmişte yapılanları doğru bir şekilde anlayıp gelecekle ilgili doğru adımlar atmazsak istediğimiz hedeflere ulaşamayız. Bunun için birkaç tane tespitim olmuştu. Biz gençlerle iletişim kuramazsak o alışkanlıkları oluşturamayız. Önce bizim iletişim konusunu gerçekten çözmemiz lazım. Bunun için de bu iletişim konusu çalıştaylarla, içerisinde her grubun olduğu, yani akademisyeninden, bakanlığından, yerel yönetimlerinden, öğrencilerinden her gurubun olduğu, her grubun kendisini ifade edebildiği ortamda hem geçmiş tespitleri, hem de gelecekle ilgili neler yapılabileceği konusu tamamen masaya yatırılmış olacak. Güncel bilgilerle önümüze bir harita çıkmış olacak. O yüzden bu tür çalıştaylar daha sonra inşallah daha büyük şekilde yapılmaya devam eder dedi.

SPORCULARA İMKAN SAĞLIYORUZ

Yerel yönetimlerin spor çalıştaylarında neden yer aldığına cevap veren Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, sporculara imkan sağladıklarını söyledi. Belediyecilik olarak böyle çalıştaylarda yer almaya devam edeceklerini de sözlerine ekleyen Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Bu çalıştaylarla birlikte özellikle 'Yerel yönetimler burada neden var ' sorusu önemli bir soru. Yerel yönetimler burada olmalı. Çünkü yerel yönetimler fiziken sporculara mekan ve imkan sunan kurumdur. Artık belediyecilik sadece 'imalat yapmakla' anılmıyor. Artık belediyecilik içerisinde ilçesinde yaşayan sporu, sporcu gençliği de geleceğe taşımakla ilgili bir ödevi var. Bizler bunun farkındayız. Gerekliliklerini daha önce nasıl yapıyorsak bundan sonrada yapmaya çalışacağız şeklinde konuştu.