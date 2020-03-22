SPOR Türk Telekom Başantrenörü Burak Gören'den Fenerbahçe'ye destek mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel SPOR Türk Telekom Başantrenörü Burak Gören'den Fenerbahçe'ye destek mesajı - Son Dakika

SPOR Türk Telekom Başantrenörü Burak Gören'den Fenerbahçe'ye destek mesajı

6 saat önce

SPOR Türk Telekom Başantrenörü Burak Gören'den Fenerbahçe'ye destek mesajıVIDEO YOKFenerbahçe Beko sağlıklı bir şekilde sahalara dönecekEvde kal, sağlıkla kalANKARA,(DHA)Türk Telekom Başantrenörü Burak Gören, bazı oyuncu ve idari kadro çalışanlarında koronavirüs belirtilerine rastlanılan...

SPOR Türk Telekom Başantrenörü Burak Gören'den Fenerbahçe'ye destek mesajı

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Fenerbahçe Beko sağlıklı bir şekilde sahalara dönecek

Evde kal, sağlıkla kal

ANKARA,(DHA)

Türk Telekom Başantrenörü Burak Gören, bazı oyuncu ve idari kadro çalışanlarında koronavirüs belirtilerine rastlanılan Fenerbahçe Beko'ya destek verdi.

Burak Gören, üzücü bir haber olduğunu belirterek, Fenerbahçe Beko basketbol takımından aldığımız haberler son derece üzüncü ve endişe verici. Fenerbahçe Beko Tasketbol Takımı son yıllarda ülke basketboluna, ülke sporuna son derece ciddi katkıları olan ve en üst seviyede temsiliyeti sağlayan bir takım. Hiçbir zaman mücadeleyi bırakan bir takım değil. Bu mücadelede de onların çok güçlü kalacaklarını ve eskisinden daha sağlıklı bir şekilde sahalara döneceklerinden hiçbir şüphemiz yok. Dualarımız onlarla dedi.

EVDE KAL, SAĞLIKLA KAL

Koronavirüs ile mücadelede sorumluluklara uyulması gerektiğini belirten Gören, Küresel bir sağlık problemiyle karşı karşıyayız. Toplumsal bilinci artırmalı ve çevreye karşı sorumluklarımızı yerine getirmeliyiz. Kendi sağlığımıza önem verdiğimiz kadar ailemizin, yakınlarımızın sağlığını düşünmeli ve toplumsal disipline kesinlikle katkı sağlamalıyız. Bu büyük mücadele herkesin özverisiyle başarıya ulaşacaktır. Lütfen evde kalın, sağlıkla kalın diye konuştu.

SPOR Türk Telekom Başantrenörü Burak Gören'den Fenerbahçe'ye destek mesajı

Malcolm Thomas, Türk Telekom, Koronavirüs, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 11:17 Kaynak: DHA

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