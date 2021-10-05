Türk Telekom - Galatasaray birlikteliğinde 11 yıla 14 kupa - Son Dakika

Türk Telekom ile Galatasaray'ın 11 yıl süren " Türkiye'nin ilk stadyum isim hakkı anlaşması"nın süresi sona ererken sarı kırmızılılar bu süre boyunca 14 kupa kaldırma başarısı gösterdi.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, Galatasaray'ın seyircisiyle zaferlere imza attığı Türk Telekom Stadyumu'nun isim hakkı sözleşmesi, Türk futbol tarihinde önemli anılar ve başarılarla yer edindi. Türk Telekom ve Galatasaray arasında 2010'da yürürlüğe giren ve 10 yıllığına imzalanan, ardından bir yıl daha uzatılan 'Türkiye'nin ilk stadyum isim hakkı anlaşması' özelliği taşıyan pazarlama, reklam ve tanıtım haklarını kapsayan sözleşme sona ererken, Türk Telekom'un spora desteği ise hız kesmiyor.

Türk Telekom'un spora katkısı sürüyor

ING Basketbol Süper Ligi'nde Türk Telekom Basketbol Takımı ile mücadele eden Türk Telekom, TV platformu Tivibu ile Erkekler ve Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ni yayınlıyor. Ayrıca basketbol, eskrim, yüzme, atletizm, güreş, badminton gibi alanlarda toplamda 39 ilde ve 33 branşta yaklaşık 6 bin sporcuya destek veriyor. Diğer yandan Türk Telekom'un Galatasaray'a ve taraftarlara sunduğu katkılar, iki kurum arasındaki GSMobile ve akıllı stadyum gibi iş birlikleri ile sürüyor.

Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda geçirdiği 11 yılda, 5 şampiyonluk ve toplamda 14 kupa kazandı. Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda geçirdiği dönem içinde 2011-2012, 2012-2013, 2014-2015, 2017-2018, 2018-2019 sezonlarında şampiyonluk kupasını kaldırmayı başardı. Türk Telekom Stadyumu'nda geçen 11 sezona ayrıca 4 Türkiye Kupası ve 5 de Süper Kupa sığdırıldı.

Türk Telekom Stadyumu'nun unutulmazları

Türk Telekom Stadyumu, açılışının yapıldığı 2011 yılından itibaren Galatasaray ve coşkulu Galatasaray taraftarı için ilklerin ve unutulmaz anların yaşandığı bir mekan oldu. Türk Telekom Stadyumu'nun açıldığı yıl taraftarların yaptığı tezahürat, 131,76 dB ses seviyesine ulaşarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi ve bu rekor hala kırılamadı. Türkiye'de ilk kez 3 boyutlu naklen maç yayını da Türk Telekom Stadyumu'nda yapıldı. Türk Telekom Stadyumu, Galatasaray'ın dünya devi futbol takımları karşısında gösterdiği başarılarla da hafızalara kazındı. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan Galatasaray- Juventus, Galatasaray- Real Madrid ve Galatasaray- Manchester United karşılaşmaları unutulmaz zaferler arasında yerini aldı.