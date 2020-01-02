Spor türk yüzmesi, türk antrenör-sporcu ile büyük bir ivme kazandı - Son Dakika

SPOR Türk yüzmesi, Türk antrenör-sporcu ile büyük bir ivme kazandı

Emre Sakçı: 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum"

"Hazırlıklar tam gaz devam ediyor"

"Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın projesi çok güzel"

"Türk yüzmesi, Türk antrenörler ile çok güzel bir ivme yakaladı"

Bahar Oktay: Avrupa Şampiyonası'nda madalya kazanmak gurur verici

"Havuz problemi İzmir'de klasikleşti"

"Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın projesi ülkemiz için de gerekliydi"

"Yabancı, Türk'ün halinden anlamıyor"

Mustafa AKIN ? Sezer AFŞAR/ İstanbul,(DHA) -

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün rekortmen yüzücüsü Emre Sakçı, "2020 Tokyo Yaz Olimpiyatları'ndan madalya ile dönmek istiyorum" dedi.

Türkiye'ye İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenen Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda kurbağalama 50 metre erkekler finalinde 25.82'lik derecesiyle 19 yıl sonra gümüş madalya kazandıran Fenerbahçe'nin sporcusu Emre Sakçı, kariyerinde ilk kez katılacağı Japonya'daki 2020 Tokyo Yaz Olimpiyatları'ndan da madalya ile dönmek istiyor. Antrenörleri Türker Oktay ve Bahar Oktay ile başarıdan başarıya koşan Emre Sakçı, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada Türk antrenörlerinin yüzmede büyük bir ivme kazandığını belirtti. Sporcu ve antrenörün uyumunun yüzmeyi daha iyi yerlere taşıdığını belirten Sakçı, mottolarının "yüzde yüz yerli" olduğunun altını çizdi. Bahar Oktay ise Avrupa şampiyonasında madalya kazanmanın çok gurur verici olduğunu ifade ederek, hedeflerinin olimpiyat rekorları kırmak olduğunu söyledi.

EMRE SAKÇI: "HAZIRLIKLAR TAM GAZ DEVAM EDİYOR"

2020 Tokyo Yaz Olimpiyatları öncesinde hazırlıkların tam gaz devam ettiğini dile getiren Emre Sakçı, "Avrupa şampiyonasında ilk madalyayı aldık ama bir gün tatil bile yok 2020'ye tam gaz çalışmaya devam edeceğiz. Tabii burada şikayetçi değil, mutluyuz. Bu çalışmaları da elimizden gelen en iyi şekilde noktalandırıp ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Ondan sonra dünya kısa kulvar var. Orada da ülkeme bir madalya getirmek istiyorum" dedi.

"GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI'NIN PROJESİ ÇOK GÜZEL"

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 28 vakıf üniversitesi ile imzaladığı anlaşma kapsamında uluslararası seviyede başarı kazanan milli sporcular tam burslu okuyabilecekler. Bakanlığın bu projesinin çok güzel olduğunu ve kendisini de kapsadığını dile getiren Emre Sakçı, "Bizim gibi sporcuların okula dönebilmesi için çok güzel destek olacağını düşünüyorum. İnşallah bir an önce hayata geçer" diye konuştu.

"TÜRK YÜZMESİ, TÜRK ANTRENÖRLER İLE ÇOK GÜZEL BİR İVME YAKALADI"X

Türk yüzmesinin birkaç yıldır Türk antrenörler ile çok güzel bir ivme yakaladığını ifade eden Emre Sakçı, "Türk antrenörleri tabii ki buna çok büyük etken, çok da güzel sporcular çıkıyor. Sporcu ve antrenörün uyumu yüzmeyi daha iyiye taşıyor. Benim de hocam ile birlikte söylediğim mottomuz; yüzdü yüz yerli. Biz bunu yerli bir ekiple kendi başımıza yaptık. Türkiye'de bu iş olabiliyor bunu göstermeye çalışıyoruz. Bu anlamda da örnek olabiliyorsak ne mutlu bize" diye konuştu.

BAHAR OKTAY: "AVRUPA ŞAMPİYONASINDA MADALYA KAZANMAK GURUR VERİCİ"

Eşi Türker Oktay ile Fenerbahçe bünyesinde yıllardır Emre Sakçı'nın antrenörlüğünü yapan Bahar Oktay ise DHA'ya yaptığı açıklamada olimpiyatlarda zirvede olmak istediklerini dile getirdi.

Bahar Oktay, "Bunun da ilk basamağı Avrupa şampiyonasıydı. Hedeflediğimiz bir yarıştı. Burada madalya kazanmak çok gurur verici, çok onurlandırıcıydı. Ülkemiz adına bu başarıyı aldığımız için mutluyuz" dedi.

"HAVUZ PROBLEMİ İZMİR'DE KLASİKLEŞTİ"

Tarihi başarılara imza atan bir ekip olmalarına rağmen İzmir'de havuz sıkıntısı yaşayan Emre Sakçı'nın antrenörlerinden Bahar Oktay, bu sorunun artık klasikleştiğini söyledi. Kısa kulvar havuzunu bir şekilde çözdüklerini dile getiren Bahar Oktay, "Çalıştığımız havuz kısa kulvar bir havuz, ancak olimpiyatlar 50 metrelik havuzda yapılıyor. İzmir'de maalesef kapalı 50 metrelik bir havuz yok çalışabileceğimiz. Bu açığı da yurt içi ve yurt dışı kamplarla çözebilmek zorunda kalıyoruz. Burada tabii Yüzme Federasyonu ve Fenerbahçe Kulübü'nün vermiş olduğu bir destek var. Bu şekilde önümüzdeki sezonu da planladık. 2-3 günlük bir aradan sonra olimpiyat hazırlıklarımız başlıyor" diye konuştu.

"GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI'NIN PROJESİ ÜLKEMİZ İÇİN DE GEREKLİYDİ"

Bahar Oktay, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın başlattığı üniversite projesinin ülkemiz için gerekli bir şey olduğunu belirterek, "Yurt dışında Avrupa ülkelerinde de milli sporcular, ülkelerini temsil eden sporculara üniversitelerde burslu okuma imkanları sağlanıyor. Bu bizim ülkemiz için de gerekli bir şeydi. İnşallah çok çabuk ve doğru bir şekilde yürürlüğe girer" şeklinde konuştu.

"YABANCI TÜRK'ÜN HALİNDEN ANLAMIYOR"

Türk antrenör Türk sporcunun her anlamda daha iyi olduğunu belirten Bahar Oktay, "Biz bu işe ilk baştan beri Türk sporcularla çıktık. Türker Oktay ile birlikte bizim hedefimiz olimpiyat madalyaları, olimpiyat rekorları kırmak. Avrupa ikinciliğini Türk antrenör ve Türk sporcu ile yaptık. Dünya gençler rekortmenini Türk antrenör, Türk sporcu ile yaptık. Aynı bizim gibi Ümitcan Güreş Türk antrenör-Türk sporcu. Sonuç olarak orada bir yabancı Türk'ün halinden anlamıyor" dedi.