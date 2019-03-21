Spor Turkey Fuarı ile başarılı sporcular Antalya’da buluşacak
1 saat önce
Antalya Fuar ve Kongre Merkezi tarafından organize edilen ANFAŞ Spor Ekipmanları, Takviye Ürünleri – Aktiviteleri Fuarı, 22 Mart'ta Antalya Expo Center'da kapılarını açacak.
Antalya
Fuar ve Kongre Merkezi tarafından organize edilen ANFAŞ Spor Ekipmanları, Takviye Ürünleri – Aktiviteleri Fuarı, 22 Mart
'ta Antalya Expo Center'da kapılarını açacak.
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 03:06
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