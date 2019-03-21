Son Dakika Haberleri: Spor Turkey Fuarı ile başarılı sporcular Antalya’da buluşacak

Spor Turkey Fuarı ile başarılı sporcular Antalya’da buluşacak

1 saat önce

Antalya Fuar ve Kongre Merkezi tarafından organize edilen ANFAŞ Spor Ekipmanları, Takviye Ürünleri – Aktiviteleri Fuarı, 22 Mart'ta Antalya Expo Center'da kapılarını açacak.

Spor Turkey Fuarı ile başarılı sporcular Antalya’da buluşacak, System.String[]
Antalya Fuar ve Kongre Merkezi tarafından organize edilen ANFAŞ Spor Ekipmanları, Takviye Ürünleri – Aktiviteleri Fuarı, 22 Mart'ta Antalya Expo Center'da kapılarını açacak.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 03:06 

22 Mart, Antalya, Ekonomi
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