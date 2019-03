Spor Turkey Spor Ekipmanları Fuarı Açıldı

Antalya Fuarcılık İşletme ve Yatırım A.Ş (ANFAŞ) tarafından organize edilen 'Spor Turkey Spor Ekipmanları, Takviye Ürünleri ve Aktiviteleri Fuarı', Antalya EXPO Center'de açıldı.

90 firmanın 220 markada ürünlerini sergileyeceği fuar kapsamında, Aspendos'un tanıtımına katkı vermek amacıyla mankenlerle sağlıklı yaşam koşusu yapılacak.



Spor Turkey Spor Ekipmanları, Takviye Ürünleri ve Aktiviteleri Fuarı, Antalya EXPO Center'da düzenlenen törenle kapılarını ziyaretçilerine açtı. Açılış töreninde konuşan ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, sporun olmazsa olmazları olduğunu belirterek, sektörün profesyonellerinin buluştuğu fuara tüm ziyaretçileri beklediklerini söyledi.



"Sağlıklı yaşam koşusu"



ANFAŞ'ın başta Antalya olmak üzere tüm Türkiye'nin fuarı olduğunun altını çizen Bıdı, "ANFAŞ kazandıkça ülke ekonomisi kazanacaktır. Hedefimiz Almanya'daki fuarlar kadar başarılı fuarlar yapmaktır. Bu çerçevede fuar alanımızı genişlettik" dedi. Bu yıl turizmde Antalya'da 'Aspendos Yılı' olması nedeniyle 30 ülkeden gelen modellerle yapacakları sağlıklı yaşam koşusuyla Aspendos'un tanıtımına katkı yapacaklarını bildiren Bıdı, ayrıca çocuklar için trafik eğitimi ve spor bilincinin arttırılması konusunda programlar hazırladıklarını kaydetti.



Fuarda 90 firmanın, 220 marka ürünlerini sergileyeceğini aktaran Bıdı, ayrıca Türkiye Vücut Geliştirme Şampiyonası'nında yapılacağını sözlerine ekledi.



"Alternatif turizm"



Antalya Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, kentte geçtiğimiz yıl 13 milyon 640 bin turist ağırladıklarını hatırlatarak, bu yıl hedeflerin daha büyük olduğunu dile getirdi. Antalya denince akla deniz, kum ve güneşi geldiğini belirten Sönmez, "Bu güçlü bir yanımız. Ama Antalya'nın yüzde 65 ormanlarla kaplı, doğal ve tarihi zenginlikleri birçok faaliyetin bir arada yapılmasına imkan veriyor. Turizmde nisan ve ekim ayında ciddi yoğunlaşma yaşanıyor. Son yıllarda ise spor turizmi açısından ciddi bir gelişme var. Her yıl Antalya'ya yüzlerce takım kamp için geliyor. Alternatif turizm alanlarının geliştirilmesi için çalışıyoruz. Su üstü, su altı faaliyetlerinden dağlarda birçok yerde sportif faaliyetler yapıldığını biliyoruz. Antalya'nın turizm yoğunluğunun düştüğü ekimden sonraki aylarda alternatif turizmi daha geliştirmeliyiz. O nedenle bu tür fuarları önemsiyoruz. Bu fuarlara katılımı arttırmalıyız" ifadelerine yer verdi.



Dışişleri Bakanlığı Antalya Temsilcisi Büyükelçi Avni Aksoy, sporun ülkeler arasındaki ilişkilere katkısının inkar edilemeyeceğini kaydetti. Antalya'nın spor yönünden tanıtılmasının önemli olduğunun altını çizen Aksoy, bakanlık olarak her türlü spor organizasyonlarına destek verdiklerini anlattı.



Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, insan hayatında en önemli olgusunun spor olduğunu belirterek, hayatın her alanına sporu yaymaya çalıştıklarını ifade etti.



"Önemli organizasyon"



Türkiye Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Kaya Bilge, Antalya'nın her konuda şanslı olduğunu belirterek, "3 ay önce Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdik, Dünya Bilek Güreşi Şampiyonasını yaptık. Önümüzdeki yıl Avrupa Şampiyonasını ANFAŞ'la Antalya'da yapmak istiyoruz. Uzun süredir bu şampiyonaya hazırlandık. Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi.



Fuarın özellikleri



26 Mart'a kadar açık olacak fuarda, alanında uzman eğitmenler tarafından verilecek pilates, yin yoga, kangoo power, bisiklet, zumba, jumping fitness step programları, çeşitli masajlar ve çok sayıda branşı kapsayan aktiviteler yer alıyor. Spor ve sağlıklı yaşam tutkunlarının özellikle ilgi gösterdiği fuarda birbirinden renkli aktiviteler de bulunuyor. Fuarda ayrıca, spor ekipman ve donanımlarından sporcu sağlığına, sporcu performans ürünlerinden anti aginge, spor giyim ve aksesuarlarından beslenme ve gıda takviyelerine, outdoor ve doğa sporlarından sektörel eğitim-programlarına, sağlık ve fitness kulüplerinden spa&welness merkezlerine kadar tüm katılımcılar bir arada olacak.



Fuar çerçevesinde ayrıca, Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu tarafından organize edilen Türkiye Vücut Geliştirme Şampiyonası yapılacak. - ANTALYA

