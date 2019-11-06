Son Dakika Haberleri: Spor turkish airlines pro-am turnuvası başladı
Son Dakika Güncel Spor turkish airlines pro-am turnuvası başladı

Spor turkish airlines pro-am turnuvası başladı

7 saat önce

SPOR Turkish Airlines Pro-Am Turnuvası başladıNamık Kemal KILINÇ / SERİK(Antalya),(DHA)-Turkish Airlines Open kapsamında düzenlenen bir profesyonel, üç amatör golfçüden oluşan takımların mücadele ettiği Pro-Am Turnuvası başladı.

SPOR Turkish Airlines Pro-Am Turnuvası başladı

Namık Kemal KILINÇ/ SERİK(Antalya),(DHA)-

Turkish Airlines Open kapsamında düzenlenen bir profesyonel, üç amatör golfçüden oluşan takımların mücadele ettiği Pro-Am Turnuvası başladı.

Avrupa Turu Rolex Serisi kapsamında bu yıl yedinci kez düzenlenecek Turkish Airlines Open öncesinde Türkiye Golf Federasyonu (TGF) ve Türk Hava Yolları (THY) işbirliğinde organize edilen Turkish Airlines Pro-Am Turnuvası başladı. Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki Montgomerie Maxx Royal Golf Kulübü'nde 26'sı profesyonel, 104 golfçünün mücadele ettiği bir günlük turnuvaya, profesyonel golfçülerden geçen yılın şampiyonu Justin Rose ile Haotong Li, Shane Lowry, George Coetzee, Danny Willet, Padraig Harrington, Bernd Wiesberger gibi isimler katıldı. Turnuvada TGF Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ile Cahit Şahin, Kıvanç Oktay, Erhan Kamışlı, Ali Nuri Türker, Sabri Yiğit de mücadele ediyor.

BÜYÜK TURNUVA YARIN BAŞLIYOR

Bu yıl 7'ncis gerçekleştirilecek olan toplam 7 milyon Euro para ödüllü Türkish Airlines Open Golf Turnuvası yarın start alacak.

Spor turkish airlines pro-am turnuvası başladı

Antalya, serik, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 02:56 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türk bayrağı asılı bisikletiyle Gündoğdu Marşı'nı söyleyen çocuk konuştu: Bir kadın bana 'Bayrağı indir' dedi, marşı daha gür söyledim
Uğur Dündar'dan Canan Kaftancığlu'na mesaj: Köstek olmaya çalışanlar çatlasın İstanbul Tarım Müdürlüğü'nden rahatlatan açıklama: Ispanak'ta zehirlenmeye sebep olacak mikroorganizma tespit edilemedi Son Dakika: ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jefrrey cuma günü Ankara'ya geliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2019 22:03:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Spor turkish airlines pro-am turnuvası başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]