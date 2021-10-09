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SPOR Eyüp Gözgeç: 2022 Üst Minikler Avrupa Şampiyonası'nı Erzurum'da düzenleyeceğiz - Son Dakika

SPOR Eyüp Gözgeç: 2022 Üst Minikler Avrupa Şampiyonası'nı Erzurum'da düzenleyeceğiz

09.10.2021 14:06

Eyüp Gözgeç: 2022 Üst Minikler Avrupa Şampiyonası'nı Erzurum'da düzenleyeceğizNesrin AYDIN YALDIZ/ANKARA,(DHA) - Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, federasyonun faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Eyüp Gözgeç: 2022 Üst Minikler Avrupa Şampiyonası'nı Erzurum'da düzenleyeceğiz

Nesrin AYDIN YALDIZ/ANKARA,(DHA) - Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, federasyonun faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Gözgeç, Aralık ayında İstanbul'da Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası'nı, 2022 yılında Erzurum'da Üst Minikler Avrupa Şampiyonası'nı düzenleyeceklerini açıkladı.

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, başkan vekili Hasan Kartal ve 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanan milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, TSYD Ankara Şubesi'nde basınla bir araya geldi. Eyüp Gözgeç, 'İstanbul'da aralık ayında Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası'nı düzenleyeceğiz. Aynı zamanda AIBA'nın da kongresi şampiyonadan sonra İstanbul'da olacak. 2022 Üst Minikler Avrupa Şampiyonası, Erzurum'da gelecek yıl Ağustos ayında yapılacak' dedi.

ANKARA'DA KAMP MERKEZİ VE FEDERASYON BİNASI İNŞAA EDİLECEK

Başkan Eyüp Gözgeç, Ankara'da Eryaman'da bir arsaları olduğunu belirterek, 'Buraya da kamp merkezimizi ve federasyon binamızı yapacağız. Kastamonu Kadı Dağ'ında bir kamp merkezimiz var. Çok iyi bir merkez ama daha iyilerini de hak ediyoruz. Bakanımız bu projemizi destekliyor. Yeni binamızın altında mağazalar olacak. Buralardan da kira geliri elde edeceğiz. Spor salonumuz, fitness, sauna ve yüzme havuzumuz olacak. Konferans salonumuz da mevcut olacak. Federasyonumuzun binasını da oraya taşıyacağız. Uygulama projesinin ihalesi bitti. Zemin etütlerine başlandı' ifadelerini kullandı.

BUSE NAZ ÇAKIROĞLU: ÖNCELERİ DAHA FAZLA EŞİTSİZLİK YAŞIYORDUK

Olimpiyat ikincisi Buse Naz Çakıroğlu, önceki zamanlarda çok zorluklar yaşadıklarını belirterek, "Önceleri daha fazla eşitsizlik yaşıyorduk. Boks, Türkiye'de erkek branşı olarak gözüktüğü için daha fazla zorluk yaşadık. Genç bir takımız. Büyüklerde müsabakaya başladığımızda fazla başarı elde edemedik. Az da olsa bu durum bir kesimi mutlu etti. Bize karşıt bir düşüncedeydiler. 2016 Rio'dan sonra bu algıyı kırmaya başladık, Tokyo'da da zirvesi oldu. Karşıt olanlardan 'Siz bu sporu daha iyi yapıyorsunuz' cümlelerini duymaya başladık? diye konuştu.

SPOR Eyüp Gözgeç: 2022 Üst Minikler Avrupa Şampiyonası'nı Erzurum'da düzenleyeceğiz
SPOR Eyüp Gözgeç: 2022 Üst Minikler Avrupa Şampiyonası'nı Erzurum'da düzenleyeceğiz
SPOR Eyüp Gözgeç: 2022 Üst Minikler Avrupa Şampiyonası'nı Erzurum'da düzenleyeceğiz
SPOR Eyüp Gözgeç: 2022 Üst Minikler Avrupa Şampiyonası'nı Erzurum'da düzenleyeceğiz
SPOR Eyüp Gözgeç: 2022 Üst Minikler Avrupa Şampiyonası'nı Erzurum'da düzenleyeceğiz
SPOR Eyüp Gözgeç: 2022 Üst Minikler Avrupa Şampiyonası'nı Erzurum'da düzenleyeceğiz
SPOR Eyüp Gözgeç: 2022 Üst Minikler Avrupa Şampiyonası'nı Erzurum'da düzenleyeceğiz
SPOR Eyüp Gözgeç: 2022 Üst Minikler Avrupa Şampiyonası'nı Erzurum'da düzenleyeceğiz
SPOR Eyüp Gözgeç: 2022 Üst Minikler Avrupa Şampiyonası'nı Erzurum'da düzenleyeceğiz
SPOR Eyüp Gözgeç: 2022 Üst Minikler Avrupa Şampiyonası'nı Erzurum'da düzenleyeceğiz
SPOR Eyüp Gözgeç: 2022 Üst Minikler Avrupa Şampiyonası'nı Erzurum'da düzenleyeceğiz
SPOR Eyüp Gözgeç: 2022 Üst Minikler Avrupa Şampiyonası'nı Erzurum'da düzenleyeceğiz

Eyüp Gözgeç, Erzurum, Türkiye, Boks, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Eyüp Gözgeç: 2022 Üst Minikler Avrupa Şampiyonası'nı Erzurum'da düzenleyeceğiz - Son Dakika


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SON DAKİKA: SPOR Eyüp Gözgeç: 2022 Üst Minikler Avrupa Şampiyonası'nı Erzurum'da düzenleyeceğiz - Son Dakika
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