SPOR Türkiye'deki futbolculardan Aşı Afrikalılar üzerinde denensin açıklamasına tepki - Son Dakika
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SPOR Türkiye'deki futbolculardan Aşı Afrikalılar üzerinde denensin açıklamasına tepki

6 saat önce

SPOR Türkiye'deki futbolculardan Aşı Afrikalılar üzerinde denensin açıklamasına tepki Türkiye'deki futbolculardan Aşı Afrikalılar üzerinde denensin açıklamasına tepkiUmar Bu saf ırkçılıktırDiomande Afrika laboratuvar değil, Afrika'ya saygı duyunTalbi Bu ırkçılığı hep beraber...

SPOR Türkiye'deki futbolculardan Aşı Afrikalılar üzerinde denensin açıklamasına tepki

Türkiye'deki futbolculardan Aşı Afrikalılar üzerinde denensin açıklamasına tepki

Umar Bu saf ırkçılıktır

Diomande Afrika laboratuvar değil, Afrika'ya saygı duyun

Talbi Bu ırkçılığı hep beraber yenmeliyiz

Kayode Afrika'daki insanlar deney faresi değil

Koita Afrika'ya giderek istediğinizi yapamazsınız

Uğur DEMİRKIRDI - Ercan ATA - Serhan TÜRK - İbrahim ALİOĞLU - Çaykur Rizerspor forması giyen Aminu Umar, Montassar Talbi ve Ismael Diomande, Gaziantep FK'nın golcü oyuncusu Olarenwaju Kayode ve Kasımpaşalı Fode Koita, Demirören Haber Ajansı (DHA) aracılığıyla Aşı Afrikalılar üzerinde denensin sözleriyle gündeme gelen Jean Paul Mira ve Camille Locht'a tepki gösterdi.

Cochin Hastanesi Yoğun Bakım Servis Şefi Prof. Dr. Jean Paul Mira ve Araştırma Direktörü Prof. Dr. Camille Locht, Fransa'nın LCI kanalındaki canlı yayına katıldı ve tüberküloz tedavisinde kullanılan BCG aşısının koronavirüs hastalarında denenmesi hakkında yorum yaparak, araştırmaların Afrikalılar ve hayat kadınları üzerinde denenmesine yönelik skandal açıklamalarda bulundu.

Didier Drogba, Demba Ba ve Samuel Eto'o gibi yıldız isimlerin tepkisiyle Mira ve Locht ikilisine tepkiler çığ gibi büyürken, Süper Lig'in Afrikalı futbolcuları da tepkilerini dile getirdiler.

UMAR BU SAF IRKÇILIKTIR

Rizespor'un Nijeryalısı Aminu Umar, yapılan açıklamanın ırkçılık olduğunu belirtirken, Öncelikle umarım herkes iyidir ve aileniz güvendedir. Lütfen evde kalın, bol su için ve ellerinizi yıkamaya özen gösterin. Dışarıya çıkarsanız da maske takın çünkü en önemlisi de bu. Sosyal medyada aşı testlerinin Afrika'da yapılması gerektiğinden bahsediyordu. Neden Neden Afrika'da test ediyorsunuz Bu ırkçılıktır, saf ırkçılıktır. Dünyada Afrika'da olduğundan daha fazla vaka var. Afrika'da test yapmanın bir mantığı yok. Bu saçmalığı ve ırkçılığı durduralım dedi.

DIOMANDE AFRİKA LABORATUVAR DEĞİL, AFRİKA'YA SAYGI DUYUN

Yeşil mavili ekibin Fildişili orta saha oyuncu Ismael Diamonde, Afrika'nın deney tahtası olmadığını söyleyerek, Herkese selamlar, inşallah iyisinizdir. Boynumdaki madalyonu görüyorsunuzdur. Burası benim kıtam, bütün hayatım burası. Burada annem doğdu, dedem doğdu, Afrika benim için gurur verici bir yer. Sosyal medyada Afrika'da bazı aşıların Afrikalılar üzerinde denenmesini istiyorlarmış. Buna artık dur demek lazım. Afrika bir deney tahtası değildir. Bunu duymak çok ağrıma gitti. Afrika bir oyun parkı değildir. Afrika ebeveynlerimizin, kardeşlerimizin, arkadaşlarımızın yaşadığı yerdir. Televizyona çıkıp Afrika hakkında böyle konuşmak çok büyük bir saygısızlıktır. Normal bir şey değildir. Sömürgeciliği yaşadık fakat unutmadık. Şu an Afrika inşa ediliyor. Afrika'ya yardım edemiyorsanız en azından üstüne tükürmeyin. Afrikalılar hayvan değildir. Bugün bu insanları duyunca tahminim insanların zihniyeti değişmedi. Bu konu için bu videoyu çektim. Afrika laboratuvar değil, Afrika'ya saygı duymanız lazım, onlar da insan açıklamasında bulundu.

TALBI BU IRKÇILIĞI HEP BERABER YENMELİYİZ

Karadeniz temsilcisinin Tunuslu futbolcusu Montassar Talbi, Bu videoyu birkaç gün önce söylenen, çok ağır ve yaralayıcı sözlere tepki için çekiyorum. Bu videoyu çekme nedenim, 2020'de bu kadar kötü sözlerin Fransız kanallarında söylenilmiş olması, Afrika'nın büyük bir laboratuvar olmasına ve insan hayatının önemsiz olduğu ve deneme tahtası olduğumuzu söylemeleri. Bildiğiniz gibi bu virüs herkese bulaşabilir. Din, ırk fark etmeksizin Allah katında bütün insanlar eşittir, her can Allah katında eşittir. Bu insanlık dışı ve ırkçı söylemlere karşı susmamamız lazım. Bu soruna bir son vermek lazım ve hep beraber bu ırkçılığı yenmemiz lazım şeklinde konuştu.

KAYODE AFRİKALI İNSANLAR DENEY FARESİ DEĞİL

Gaziantep Futbol Kulübü'nün Nijeryalı golcüsü Olarenwaju Kayode açıklamayı sert bir dille eleştirirken, Afrika bir laboratuvar değildir. Afrikalı insanlar da deney fareleri değildir. Testleri kendi üzerinizde test yapın şeklinde konuştu.

KOITA AFRİKA'YA GİDEREK İSTEDİKLERİNİZİ YAPAMAZSINIZ

Kasımpaşa'nın Gineli forveti Fode Koita ise, Afrika'da her istediğinizi yapamazsınız derken, Şok oldum, hayal kırıklığına uğradım. Dünya delirmeye başladı. Doktorlar televizyonlara çıkarak saçmalıklarını anlatıyorlar. Hiç anlamı olmayan şeyler. Biz sesimizi duyurabilen profesyonel futbolcular olarak dik durmalı ve gerçekleri söylemeliyiz. Sosyal medyada neler olduğuna baktım. Fransız televizyonuna konuşan deli doktor hakkında birçok kişi paylaşımda bulundu. Sadece bir parçasını izledim. Beni tamamen şok etti. 2020 yılında böyle şeyler nasıl söylenebiliyor Afrikalılar ve futbolcular olarak dik durmalı, konuşmalıyız. Bunu durdurmalıyız, böyle devam edemeyiz. Bizler insanız, Afrika'ya giderek istediğinizi yapamazsınız, istediğiniz testleri yapamazsınız. Bir şey denemek istiyorsanız kendi üzerinizde deneyin, belki aileniz üzerinde de denemek istersiniz. Her ne istiyorsanız bilmiyorum ama onu yapmaya çalışmayın. Eşimle ve bu güzel kıtadan insanlarla görüştüm, doğru bildiğimizi yapmalıyız. Birbirimize sahip çıkmamız gerektiğini düşündük. Kimsenin bizi öldürmesine izin veremeyiz. Ölüm kelimesini kullanmak çok güçlü bir ifade ancak aptalca şeyler kimse deneyemez. Bunu denemek istiyorsanız Avrupa'da deneyin, orada daha fazla insan ölüyor. Aşının etkisi ortaya çıkarsa biz daha sonra Afrika'da kullanırız. Evde ve güvende kalmalıyız. Allah bize yardım etsin, bizi korusun inşallah diye konuştu.

SPOR Türkiye'deki futbolculardan Aşı Afrikalılar üzerinde denensin açıklamasına tepki

Türkiye, Afrika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 09:48 Kaynak: DHA

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