Spor türkiye futbol federasyonu'na gözlük ve büyüteçli tepki - Son Dakika
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Spor türkiye futbol federasyonu'na gözlük ve büyüteçli tepki

6 saat önce

SPOR Türkiye Futbol Federasyonu'na gözlük ve büyüteçli tepkiRahmi MEYVECİ / SİVAS, (DHA) -Büyük Birlik Partisi Sivas İl Başkanlığı, Demir Grup Sivasspor ile Medipol Başakşehir arasında oynana maçta ki hakem hatası nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Merkez Hakem Komitesine (MHK)...

SPOR Türkiye Futbol Federasyonu'na gözlük ve büyüteçli tepki

Rahmi MEYVECİ/ SİVAS, (DHA) -

Büyük Birlik Partisi Sivas İl Başkanlığı, Demir Grup Sivasspor ile Medipol Başakşehir arasında oynana maçta ki hakem hatası nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Merkez Hakem Komitesine (MHK) postayla gözlük ve büyüteç gönderdi. Süper Lig'in 21'inci haftasında oynanan Demir Grup Sivasspor - Medipol Başakşehir maçının 78'inci dakikasında Medipol Başakşehirli oyuncu Gael Clichy'in ceza sahasında elle müdahalesine hakem Halis Özkahya'nın penaltıyı vermediği iddiasıyla Büyük Birlik Partisi Sivas İl Başkanlığı, TFF'ye gözlük ve büyüteç gönderdi. Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Merkez postane önünde toplanan partililer, Sivassporlu taraftarların ve penaltı verilmeyen pozisyonu gösteren fotoğrafları taşıdı.

Burada konuşan Büyük Birlik Partisi Sivas İl Başakanı Uğur Bulut, Federasyonun sorumluluğu altındaki hakemlerin ve diğer yetkililerin takımımız aleyhine verdikleri taraflı kararlardan dolayı adalet duygusu ve göz sağlıklarından endişe etmekteyiz dedi. Bulut, İstanbul kulüpleri lehine sezon içinde 10-12 gol ile sonuçlanmış penaltı kararları bulunmasına rağmen, Süper Lig'de tüm Anadolu kulüplerini temsil ederek şampiyonluğa doğru ilerleyen Sivassporumuz lehine 366 gündür verilmiş penaltı kararı yoktur.Taraflardan birisi Sivasspor olunca hakemlerin gözüne katarakt mı iniyor Son olarak Başakşehir müsabakasında rakip futbolcunun topu koltuğunun altına aldığı pozisyonu görmezden gelen maçın hakemi Halis Özkahya tüm futbolseverlerin vicdanında şikeci konumuna düşmüştür. Bu kapsamda Büyük Birlik Partisi Sivas İl Teşkilatı olarak Sivasspor aleyhine verilen kararları daha iyi incelemeleri için gözlük ve büyüteç gönderiyoruz dedi. Bulut daha sonra yazdıkları mektup ile birlikte gözlük ve büyüteci kargoyla TFF ve MHK'ya gönderdi.

Spor türkiye futbol federasyonu'na gözlük ve büyüteçli tepki

Türkiye Futbol Federasyonu, Büyük Birlik Partisi, Sivasspor, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 08:05 Kaynak: DHA
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