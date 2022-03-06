SPOR Türkiye Futgolf Şampiyonası ilk etabı başladı - Son Dakika
Üye Girişi

SPOR Türkiye Futgolf Şampiyonası ilk etabı başladı

06.03.2022 06:23

Türkiye Futgolf Şampiyonası ilk etabı başladıNamık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya),(DHA) - Futgolf Gençlik ve Spor Derneği (FGSD) tarafından düzenlenen ve 7 turnuvadan oluşan Türkiye Futgolf Şampiyonası'nın ilk etabı, Antalya'da başladı.

Türkiye Futgolf Şampiyonası ilk etabı başladı

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya),(DHA) - Futgolf Gençlik ve Spor Derneği (FGSD) tarafından düzenlenen ve 7 turnuvadan oluşan Türkiye Futgolf Şampiyonası'nın ilk etabı, Antalya'da başladı.

Belek turizm merkezindeki bir tesiste gerçekleştirilen turnuvaya 15 ülkeden 200'den fazla sporcu katıldı. Turnuvada futgolfte dünya klasmanının zirvesinde yer alan Ben Clarke, Cedric Bonnot, Nico Garcia, Matias Perrone ve Tom Williams'ın yanı sıra Türkiye'den Bilgin Defterli ve Olcay Şahan gibi oyuncular da yer aldı.

Turnuva hakkında bilgi veren Futgolf Gençlik ve Spor Derneği (FGSD) Başkanı Volkan Okandar, "Turnuvada 200'ün üzerinde sporcu mücadele ediyor. Bu sporcuların 100'e yakını yurt dışından. Malezya, Norveç, Arjantin gibi ülkelerden gelenler var. Turnuva yarın final ayağıyla sona erecek. Dereceye girenlere çeşitli ödüller var. Futgolf Türkiye'de çok hızlı gelişiyor. Daha önce çok az sahamız vardı. Şimdi Antalya, Kuşadası Bodrum, İstanbul'da sahalarımız çok arttı. Seneye Amerika'da Dünya kupası var. Hedefimiz milli takım olarak oraya gitmek" dedi.

Turnuva yarın düzenlenecek ödül töreni ile sona erecek. (DHA)

SPOR Türkiye Futgolf Şampiyonası ilk etabı başladı
SPOR Türkiye Futgolf Şampiyonası ilk etabı başladı
SPOR Türkiye Futgolf Şampiyonası ilk etabı başladı

YORUMLAR
500
Tatvan'da halk oyunları yarışması şölen havasında başladı Tatvan'da halk oyunları yarışması şölen havasında başladı RUNTALYA renkli görüntülerle başladı RUNTALYA renkli görüntülerle başladı

Namık Kemal, Antalya, gençlik, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Türkiye Futgolf Şampiyonası ilk etabı başladı - Son Dakika


Son Dakika
01:05 Ördek avına çıkmıştı! Akıntıya kapılarak yaşamını yitirdi
01:02 Önce tartıştığı kişiyi vurdu ardından intihar etti!
01:01 TBMM'de Nükleer Düzenleme Kanunu Teklifi kabul edildi
00:15 Zelenski Ukrayna halkına seslendi: Saldırıya geçin
00:09 Deniz Undav harikalar yaratıyor! A Milli Takım'dan bir heyet görüşmek için Belçika'ya gitti
23:54 Marketlerin zam oyunu vatandaşı çileden çıkarıyor! Ayçiçek yağı kasaya gelene kadar zamlandı
23:30 Meteoroloji uyardı! Kar İstanbul'a geri dönüyor
23:15 Karagümrükspor amatöre düştü! Başkan alaya aldı, helva dağıttı
22:25 Galatasaray teknik direktörü Torrent: Bu takımı ben yapmadım, bana kaldı
22:17 Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş, ayçiçek yağı fiyatlarını vurdu! Zamlı etiketler vatandaşları isyan ettirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2022 06:31:26. #1.13#
SON DAKİKA: SPOR Türkiye Futgolf Şampiyonası ilk etabı başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement