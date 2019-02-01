Spor Türkiye
Golf Turu'nda 1. Ayak heyecanı başladı Namık Kemal
KILINÇSERİK (Antalya
), (DHA
) -
TÜRKİYE Golf Federasyonu (TGF) tarafından düzenlenen Türkiye Golf Turu 1. Ayak müsabakaları, Antalya'nın Serik ilçesi Belek
turizm merkezinde başladı.
Kaya Palazzo Golf Kulübünde başlayan müsabakalara, Ali Altuntaş
, Ulaş Karataş
, Bülent Karataş, Hamza Sayın, Fahrettin Kök, Mustafa Hocaoğlu
, Tuğçe Erden ve Gülten Gül Gözüyanık gibi isimler başta olmak üzere, 7 golf kulübünden 18'i erkek 27 sporcu katılıyor. 3 gün sürecek yarışmlararda sporcular, 54 çukurda oynayacak.
Toplam 10 ayaktan oluşan mücadele sonunda sıralamada ilk 3 sırayı alacak olan erkek ve kadın oyuncular, Avrupa
müsabakalarında Türkiye'yi temsil etmeye hak kazanacak.
Organizasyonun 2. Ayağı 15-17 Şubat tarihleri arasında Muğla
'da bulunan Regnum Golf Country Kulübü'nde gerçekleştirilecek.