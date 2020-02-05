Spor türkiye görme engelliler satranç şampiyonası başladı - Son Dakika
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Spor türkiye görme engelliler satranç şampiyonası başladı

6 saat önce

SPOR Türkiye Görme Engelliler Satranç Şampiyonası başladıMithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), (DHA) -ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde Türkiye Görme Engelliler Federasyonu tarafından düzenlenen 2020 Türkiye Görme Engelliler Satranç Şampiyonası başladı.

SPOR Türkiye Görme Engelliler Satranç Şampiyonası başladı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), (DHA) -

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde Türkiye Görme Engelliler Federasyonu tarafından düzenlenen 2020 Türkiye Görme Engelliler Satranç Şampiyonası başladı.

Manavgat'ta 5 yıldızlı bir otelde düzenlenen satranç şampiyonasına büyükler, gençler ve yıldızlar olmak üzere 6 kategoride 100'ü kadın olmak üzere Türkiye'nin çeşitli illerinden 517 sporcu katıldı. Şampiyona eleme turlarının tamamlanmasının ardından final karşılaşmalarıyla sona erecek.

Türkiye Görme Engelliler Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada, federasyon olarak 8 temel branşta faaliyet gösterdiklerini, satrancın da bunlardan biri olduğunu söyledi. Şampiyonanın, sporcular, refakatçileri ve hakemlerle birlikte 1200 kişinin katıldığı büyük bir turnuva olduğunu belirten Başkan Sayyıdan, "Turnuvamız, yoğun katılımla ve iyi şekilde geçiyor. Kadın ve erkeklerde 6 ayrı kategoride sporcularımız yarışıyor. Bu turnuvayla bizim 2 farklı hedefimiz var. Birinci olarak, performansı yüksek sporcularımızı belirleyerek, milli takımımızla uluslararası turnuvalarda yarışmalarını sağlamak. İkinci amacımız ise görme engellilere satrancı sevdirerek, onların sosyalleşmelerini, birbirleriyle tanışmalarını ve sorunlarının konuşulduğu bir ortam oluşturmak. Buraya gelen görme engellilerimiz ve refakatçileri çok mutlu. Diğer turnuvalarımız gibi bu turnuvanın da çok sağlıklı geçeceğine ve hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyorum" dedi.

İnsanın engeli ne olursa olsun, inandığı zaman, gayret gösterdiği zaman, çabaladığı zaman hedefine ulaşacağını vurgulayan Başkan Hasan Sayyıdan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Görme engellilerin satrancıyla, normal satranç oyunu arasında kurallar bakımından hiçbir fark yok. Sadece, görme engellilerin kullandığı piyonlar ve diğerlerini üzerinde çiviler ve satranç tahtasında ise delikler var. Aslında satranç, gören bir insanla görme engelli bir insanın aynı anda oynayabileceği bir spor. Satranç bir beyin sporu. Görme engellilerin beyin aktivitelerini geliştirmek adına bu sporu önemsiyoruz. Oldukça da yaygınlaşmaya başladı. Bir Türkiye şampiyonasına böyle bir katılım oluyorsa, bu sporun ne kadar yaygın olduğunun göstergesi."

Görme engelliler arasında satrancın son dönemde yaygınlaştığını vurgulayan Başkan Hasan Sayyıdan, "Satranç sporunda maalesef, diğer branşlarımızda elde ettiğimiz uluslararası başarıyı henüz sağlayamadık. Ama bu konudaki çabalarımız artarak devam ediyor. İnanıyorum ki 1-2 yıl içerisinde satrançta da uluslararası çapta madalyalar alacağız" diye konuştu.

Türkiye Görme Engelliler Satranç Şampiyonası, 8 Şubat'ta sona erecek.

Spor türkiye görme engelliler satranç şampiyonası başladı

Manavgat, Antalya, Türkiye, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 04:58 Kaynak: DHA
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