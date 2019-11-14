Spor türkiye-izlanda maçı öncesinde stat türk bayrakları ile donatıldı
6 saat önce
SPOR Türkiye-İzlanda maçı öncesinde stat Türk bayrakları ile donatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 05:46 Kaynak: DHA
SPOR Türkiye- İzlanda maçı öncesinde stat Türk bayrakları ile donatıldı
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