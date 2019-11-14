Son Dakika Haberleri: Spor türkiye-izlanda maçı öncesinde stat türk bayrakları ile donatıldı
Son Dakika Güncel Spor türkiye-izlanda maçı öncesinde stat türk bayrakları ile donatıldı

Spor türkiye-izlanda maçı öncesinde stat türk bayrakları ile donatıldı

6 saat önce

SPOR Türkiye-İzlanda maçı öncesinde stat Türk bayrakları ile donatıldı.

SPOR Türkiye- İzlanda maçı öncesinde stat Türk bayrakları ile donatıldı

Spor türkiye-izlanda maçı öncesinde stat türk bayrakları ile donatıldı

Türkiye, İzlanda, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 05:46 Kaynak: DHA
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