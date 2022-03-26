SPOR Türkiye Kupası, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin oldu - Son Dakika
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SPOR Türkiye Kupası, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin oldu

26.03.2022 17:38

Türkiye Kupası, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin olduFenerbahçe Safiport - ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor: 58-71Mustafa ERCAN-Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)SALON: Servet TazegülHAKEMLER: Yener Yılmaz, Fatih Güler, Çağlar ÖzkanFENERBAHÇE SAFİPORT: Sabally 8, Manolya Kurtulmuş 8, Olcay Çakır...

Türkiye Kupası, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin oldu

Fenerbahçe Safiport - ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor: 58-71

Mustafa ERCAN-Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)

SALON: Servet Tazegül

HAKEMLER: Yener Yılmaz, Fatih Güler, Çağlar Özkan

FENERBAHÇE SAFİPORT: Sabally 8, Manolya Kurtulmuş 8, Olcay Çakır Turgut 2, Şerrife Alperi Onar 2, Wıllıams 12, Tuğçe Canıtez 3, Mc Bride 8, Iagupova 15, Banu Şimşek, Ayşe Yılmaz

ÇBK MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESPOR: Asena Yalçın 3, Feride Şevval Akalan, Melis Talay, Yeliz Doğan, Fatmanur Karakaş, Sinem Ataş 7, Fagbenle 21, Hayes 8, Boner 24, Esra Ural Topuz 3, Jasmine 5

1. PERİYOT: 16-23

DEVRE: 27-41

3. PERİYOT: 45-58

2022 Bitci Kadınlar Türkiye Kupası Finali'nde Fenerbahçe Safiport'u 71 - 58 yenen ÇBK Mersin Yenişehir Belediye şampiyonluğa ulaştı.

Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan Bitci Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası Finali'nde Fenerbahçe ile ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor finalde karşı karşıya geldi. Karşılıklı sayılarla başlayan müsabakanın ilk periyodu ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor'un 23-16 üstünlüğü ile sona erdi. Karşılaşmanın ikinci periyodunda da üstünlüğünü devam ettiren ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor devreyi 41-27 önde kapattı. Üçüncü periyotta da üstün bir oyun sergileyen ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor son çeyreğe 13 sayı farkla 58-45 önde girdi. Çekişmeye sahne olan son çeyrekte rakibine geri dönüş izni vermeyen ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, karşılaşmadan 71-58 galip ayrılarak kupanın sahibi oldu.

KASAPOĞLU'NDAN TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Basketbol Bitci Kadınlar Türkiye Kupası finalinde rakibi Fenerbahçe Safiport'u yenerek kupayı kazanan ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi;

'Mersin'in ev sahipliğinde Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan Basketbol Bitci Kadınlar Türkiye Kupası Finali'nde rakibi Fenerbahçe Safiport'u mağlup ederek tarihinde ilk kez kupanın sahibi olan ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni kutluyorum. Şampiyonlukta emeği geçen oyuncuları, teknik heyeti, yönetimi ve taraftarları tebrik ediyorum. Fenerbahçe Safiport'u da finaldeki mücadelesinden dolayı kutluyorum. Her iki kulübümüze başarılar diliyorum.' (DHA)

SPOR Türkiye Kupası, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin oldu
SPOR Türkiye Kupası, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin oldu
SPOR Türkiye Kupası, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin oldu

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ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Fenerbahçe'yi 71-58'lik skorla mağlup ederek 2022 Bitci Kadınlar Türkiye Kupası şampiyonu oldu. ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Fenerbahçe'yi 71-58'lik skorla mağlup ederek 2022 Bitci Kadınlar Türkiye Kupası şampiyonu oldu. Basketbol Bitci Kadınlar Türkiye Kupası finalinde ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Fenerbahçe Safiport'u 71-58 yenerek şampiyon oldu. Basketbol Bitci Kadınlar Türkiye Kupası finalinde ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Fenerbahçe Safiport'u 71-58 yenerek şampiyon oldu. Bitci Kadınlar Türkiye Kupası 2022 final basın toplantısı düzenlendi Bitci Kadınlar Türkiye Kupası 2022 final basın toplantısı düzenlendi

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Türkiye Kupası, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin oldu - Son Dakika


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