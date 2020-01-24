Spor türkiye kupası'nda çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri sonrasında kulüp yetkilileri kurayı... - Son Dakika

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Spor türkiye kupası'nda çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri sonrasında kulüp yetkilileri kurayı...
6 saat önce
SPOR Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri sonrasında kulüp yetkilileri kurayı değerlendirdi.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 04:56 Kaynak: DHA
SPOR Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri sonrasında kulüp yetkilileri kurayı değerlendirdi
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