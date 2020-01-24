Spor türkiye kupası'nda çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri sonrasında kulüp yetkilileri kurayı... - Son Dakika

SPOR Türkiye Kupası 'nda çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri sonrasında kulüp yetkilileri kurayı değerlendirdi

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Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu

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