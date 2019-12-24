Spor 'türkiye'nin basketbol aşkı' kitabı tanıtıldı -1 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Spor 'türkiye'nin basketbol aşkı' kitabı tanıtıldı -1 - Son Dakika

Spor 'türkiye'nin basketbol aşkı' kitabı tanıtıldı -1

7 saat önce

'Türkiye'nin Basketbol Aşkı' kitabı tanıtıldıHidayet Türkoğlu: Bu kitapla basketbol daha çok konuşulacakEmin Balcı: Bu kitapla birlikte öğrendiğim çok şey olduOlgucan KALKAN - Özgür KABAN / İSTANBUL, (DHA) - Türkiye Basketbol Federasyonu'nun (TBF) kuruluşunun 60'ıncı yılı sebebiyle yayınlanan...

'Türkiye'nin Basketbol Aşkı' kitabı tanıtıldı

Hidayet Türkoğlu: Bu kitapla basketbol daha çok konuşulacak

Emin Balcı: Bu kitapla birlikte öğrendiğim çok şey oldu

Olgucan KALKAN - Özgür KABAN/ İSTANBUL, (DHA) - Türkiye Basketbol Federasyonu'nun (TBF) kuruluşunun 60'ıncı yılı sebebiyle yayınlanan ve basketbola adanmış hayatları konu alan 'Türkiye'nin Basketbol Aşkı' kitabının tanıtımı, İstanbul'da bir alışveriş merkezinde gerçekleştirildi.

Basketbola hizmet eden ve kitabın çıkmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek konuşmasına başlayan Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, "Federasyonu bugüne kadar çok değerli kişiler yönetti. Herkes şimdiye kadar bir şeyler katmaya çalıştı. Biz de sporcu olarak çok emek verdik. Şimdi de yönetici olarak çok çalışıyoruz. Bu kitapla birlikte benim de yeni öğrendiğim bir şey oldu. Gençlerimiz bu kitaptan çok şey öğreneceklerdir. Bu kitapla birlikte basketbol Türkiye'de daha çok konuşulacaktır. Kitabımız hepimize hayırlı olsun. Biz büyüklerimizden çok şey öğrendik. Onları izleyerek basketbolu bu noktalara getirdik. Değerli basketbol büyüklerimize, basketbola verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

EMİN BALCI: BU KİTAPLA BİRLİKTE ÖĞRENDİĞİM ÇOK ŞEY OLDU

TBF Genel Sekreter Yardımcısı ve Türkiye'nin Basketbol Aşkı kitabının genel yayın yönetmeni Emin Balcı ise "Basketbol yaşamım boyunca 2 olaydan çok büyük keyif aldım. 2010 Dünya Şampiyonası ülkemizde olmuştu ve ben bu ekibin içinde yer almıştım. Bir diğer keyif aldığım konu ise bu kitabın hazırlanması. Ben Türk basketbolunun son 50 yılını bildiğimi sanıyordum. Ama bilmediğim birçok şey varmış. Bu kitapla birlikte öğrendiğim çok şey oldu" şeklinde konuştu.

Spor 'türkiye'nin basketbol aşkı' kitabı tanıtıldı -1

basketbol, İstanbul, Türkiye, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 04:09 Kaynak: DHA
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