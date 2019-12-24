Spor 'türkiye'nin basketbol aşkı' kitabı tanıtıldı -2 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Spor 'türkiye'nin basketbol aşkı' kitabı tanıtıldı -2 - Son Dakika

Spor 'türkiye'nin basketbol aşkı' kitabı tanıtıldı -2

6 saat önce

SPOR 'Türkiye'nin Basketbol Aşkı' kitabı tanıtıldı -2.

SPOR 'Türkiye'nin Basketbol Aşkı' kitabı tanıtıldı -2

Spor 'türkiye'nin basketbol aşkı' kitabı tanıtıldı -2

basketbol, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 05:55 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

MasterChef Ekin'in şef Somer Sivrioğlu'na "Yok hayatım" gafı kahkahaya boğdu
Yeni Malatyasporlu Mina'nın ikinci kattan düşen oğlu komadan çıktı Mahkeme kararı olmadan ad ve soyad değişimi süresi uzatıldı İbrahim Kalın, Değerli Konut Vergisi'nin 1 yıl ertelenebileceğini açıkladı

Son Dakika Haberleri
00:26 Irak'ta DEAŞ saldırısı: 5 ölü, 10 yaralı - Son Dakika
00:22 Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu eğitimciler için önerilerini Cumhurbaşkanı... - Son Dakika
00:20 Mersin'de Katolik kilisesinde Noel ayini yapıldı - Son Dakika
00:20 İstanbul'da alkollü mekanlarda denetim - Son Dakika
00:15 Osmaniye'de 3 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı - Son Dakika
00:04 İçişleri Bakanlığı: Karadeniz'deki yangınlarda sabotaj bulgusu yok - Son Dakika
22:52 Meteoroloji, Adana'yı uyardı! Yağışlar kuvvetli şekilde devam edecek - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 00:30:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Spor 'türkiye'nin basketbol aşkı' kitabı tanıtıldı -2 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]